Julión Álvarez, Aleks Syntek, Luis Miguel y Ha*Ash, entre los ‘sold out’ en Saltillo

Una vez más, los saltillenses demostraron que saben apoyar a sus artistas favoritos, convirtiendo su paso por la ciudad en “sold out”. Sin embargo, el éxito llega bajo sus propias condiciones, pues no todos logran conquistar al exigente público de la ciudad, como lo han hecho quienes abarrotan el Estadio Francisco I. Madero, el Auditorio Parque Las Maravillas u otros recintos. A continuación, un repaso por algunos de los músicos que consiguieron agotar boletos y derribar el mito de que en Saltillo “no se apoya a los artistas”.

JULIÓN ÁLVAREZ Para su concierto del pasado viernes en el Madero, el cantante chiapaneco vendió cerca de 34 mil entradas en menos de un mes, marcando un hito histórico en el espectáculo local. Durante su evento, el intérprete de “Te Hubieras Ido Antes” sorprendió al público con la aparición de Alicia Villarreal, con quien Julión interpretó dos temas tras descubrir que se encontraba entre el público, luego de haberse presentado un día antes en el Festival Arre de Monterrey.

“Hay noches que Dios acomoda perfecto... y la de Saltillo, Coahuila, fue una de ellas, oiga”, escribió Álvarez en su página oficial de Facebook, agradeciendo la respuesta de la gente, que incluso horas antes buscó boletos en reventa para verlo en vivo. En tanto, el artista recibió de manos del alcalde Javier Díaz y su esposa Luly López un sarape como reconocimiento, además de vino de San Juan de la Vaquería y el tradicional pan Mora.

GRUPO FIRME En mayo pasado, el grupo tijuanense ofreció un show de primer nivel, lleno de luces, fuego y sentimiento, ante más de 15 mil personas en el Estadio Francisco I. Madero. Con “La Última Peda Tour” y un escenario 360°, Eduin Caz y su hermano Jhonny desataron la euforia entre los asistentes. “Les puse los boletos muy baratos. La producción que traigo cuesta millones de pesos, y se las pongo así para que la gente que está hasta atrás vea y se sienta bien chingona: pantallas, iluminación y todo”, dijo Caz en TikTok días antes del sold out en Saltillo.

ALEKS SYNTEK El cantautor mexicano alcanzó a presentarse en Saltillo a inicios de octubre antes de cancelar el resto de su gira por sus 35 años de trayectoria. El concierto, realizado en la Hacienda La Palmilla, tuvo un cupo limitado y fue considerado un éxito total. Además, sirvió como evento benéfico para recaudar fondos destinados a niños con problemas auditivos, apoyados a través del DIF Saltillo. El público respondió entusiasta al llamado y coreó éxitos como “Sexo, Pudor y Lágrimas” y “Volverte a Ver”.

LUIS MIGUEL El eterno Sol de México volvió a Saltillo tras más de 30 años, en una presentación que reunió a más de 15 mil fanáticos durante su gira 2023-2024. Temas como “No Culpes a la Noche” y “Amor, Amor, Amor” fueron coreados por generaciones que crecieron con su música y por nuevas audiencias que lo redescubren. Aunque se comentó que algunas zonas se ofrecieron al 2x1, esto no afectó el éxito del evento, sino que evidenció que el público local prioriza a los artistas del género regional como sus favoritos.

NATANAEL CANO El representante de los corridos tumbados, Natanael Cano, regresó a Saltillo en 2024 con su “Tumbados Tour’, presentándose ante 12 mil personas en el Estadio Francisco I. Madero. Aunque el espectáculo comenzó pasada la medianoche del 21 de septiembre, siendo una de las quejas de los asistentes, las zonas más cercanas al escenario se agotaron en las primeras semanas tras el anuncio.

HA*ASH En el género pop, las hermanas Ha*Ash conservan el título de las artistas más queridas de Saltillo. Van varios años consecutivos presentándose ante más de 7 mil personas por fecha en el Auditorio Parque Las Maravillas, logrando sold out incluso semanas antes de cada concierto. Su más reciente paso por la ciudad, con el tour HaAshville, volvió a confirmar su conexión con el público y su lugar especial en el corazón de los saltillenses.