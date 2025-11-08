¡Uno más! ‘El Desaire’ gana premio en el Festival de Cine de León

Con broche de oro cerró su participación la película coahuilense ‘El Desaire’ en el Festival Internacional de Cine de León, donde, además de ser proyectada ante un público entusiasta, obtuvo el galardón en la categoría Premio del Público, reconocimiento que otorga la audiencia.

“¡Ganamos! El Desaire se lleva el Premio del Público del Festival Internacional de Cine de León, Guanajuato. Gracias por esta distinción, ¡felicidades a todo el equipo!”, escribió Gabriel Ramos, director del filme, en sus redes sociales.

La cinta fue presentada el jueves por la noche en una función especial dentro del festival, con la presencia de los actores Karen Martí, Guillermo Alonso y el propio Ramos, quienes compartieron con los asistentes detalles del rodaje y la historia detrás del proyecto.