¡Uno más! ‘El Desaire’ gana premio en el Festival de Cine de León
La producción coahuilense dirigida por Gabriel Ramos fue elegida con el Premio del Público tras su estreno nacional en el evento
Con broche de oro cerró su participación la película coahuilense ‘El Desaire’ en el Festival Internacional de Cine de León, donde, además de ser proyectada ante un público entusiasta, obtuvo el galardón en la categoría Premio del Público, reconocimiento que otorga la audiencia.
“¡Ganamos! El Desaire se lleva el Premio del Público del Festival Internacional de Cine de León, Guanajuato. Gracias por esta distinción, ¡felicidades a todo el equipo!”, escribió Gabriel Ramos, director del filme, en sus redes sociales.
La cinta fue presentada el jueves por la noche en una función especial dentro del festival, con la presencia de los actores Karen Martí, Guillermo Alonso y el propio Ramos, quienes compartieron con los asistentes detalles del rodaje y la historia detrás del proyecto.
¿QUÉ GANÓ ‘EL DESAIRE’?
La película, inspirada en el corrido de ‘Rosita Alvirez’, fue coproducida por Vanguardia, la Universidad Carolina y el Epic Film Institute, y filmada en el otoño de 2023 en la ciudad de Saltillo.
“Creo que la película tiene un mensaje muy potente y necesario; está hecha con mucho respeto y nos invita a reflexionar sobre un tema tan doloroso, pero urgente”, expresó el cineasta regiomontano previo a la presentación.
El estreno fue considerado como un debut especial nacional, luego de su paso por diversos festivales internacionales, entre ellos el Marché du Film de Cannes y el International Art Film Fest de Los Ángeles, California.
El elenco estelar está conformado por Vico Escorcia, Joshua Okamoto, Gabriela de la Garza e Irene Arcila, junto con Martí y Alonso. El guión fue escrito por Elena Barbosa, Jorge Sarmiento y Alba Garza, en colaboración con Ramos.