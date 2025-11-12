Junior H comparece ante la FGE de Jalisco por presunta apología del delito al cantar ‘El Azul’ en presentación

Show
/ 12 noviembre 2025
    Junior H comparece ante la FGE de Jalisco por presunta apología del delito al cantar ‘El Azul’ en presentación
    Junior H compareció ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco por presuntamente hacer apología del delito durante una presentación. FOTO: ESPECIAL

La Fiscalía de Jalisco continuará integrando la carpeta de investigación hasta que pueda ser judicializada. En este caso, se contemplan sanciones establecidas en el Código Penal

Durante este 12 de noviembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco dio a conocer que el famoso cantante de corridos tumbados Antonio ‘N’, conocido como Junior H, tuvo que comparecer ante las autoridades.

Según la información compartida por la institución, el artista acudió a las instalaciones, el día de ayer, a una cita convocada por un Agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Como en 1987 en Saltillo, su voz aún convoca! Juan Gabriel reúne a 170 mil fans en el Zócalo con concierto histórico

Hasta donde se ha confirmado, existe una carpeta de investigación por presunta apología del delito por la interpretación de la canción ‘El Azul’, durante una presentación en el palenque de las Fiestas de Octubre el pasado 28 de octubre.

FGE CONTINUARÁ CON LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN; CONTEMPLAN SANCIONES A JUNIOR H

La Fiscalía aclaró que continuará integrando una carpeta de investigación para que, una vez que se cuente con los elementos suficientes, pueda ser judicializada.

En el reporte oficial, se aclaró que “El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco estipula, en su Artículo 142, que ‘se impondrán de uno a seis meses de prisión al que provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de este o de algún vicio, si el delito no se ejecutare; si se ejecuta, se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué le pasó? Wendy Guevara confirma que se someterá a cirugías estéticas

La FGE exhortó a la sociedad de Jalisco a no normalizar la violencia, y ratifica su compromiso con la legalidad, trabajando diariamente por un Estado más justo y seguro.

Temas


Cantantes
delitos
narcocorridos

Localizaciones


Jalisco

Organizaciones


FGE

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
NVIDIA invertirá mil mdd de dólares en el primer Green Data Center de inteligencia artificial en México, ubicado en Nuevo León, según lo señaló Samuel García

Samuel García confirma llegada de NVIDIA a NL; invertirán 1 billón de dólares en Green Data Center
En el área de pediatría del Hospital Universitario, los dos bebés reportados en el oficio interno recibieron atención médica oportuna y lograron recuperarse satisfactoriamente, según confirmó la dirección del hospital.

‘Se mezclaron hechos’; Hospital Universitario de Saltillo niega muerte de bebé por falta de equipo
Una tormenta geomagnética provocó un espectáculo de luces en el cielo del norte de México; las auroras boreales pudieron observarse desde Coahuila, Nuevo León y otros estados, sin representar riesgo para la población, según la UNAM.

Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar: ¿qué letras reciben el pago de 6 mil 200 pesos del 12 al 27 de noviembre?
Autoridades investigan el asesinato de Noelia Daylen, niña de 4 años hallada sin vida en Oaxaca.

Noelia Daylen, es encontrada sin vida; la niña de 4 años fue asesinada en Juchitán, Oaxaca
A pesar de la situación, ambos hermanos, Omar y Julio César Jr., tienen previsto participar en una pelea de exhibición el 24 de enero de 2026 en San Luis Potosí

Julio César Chávez interna a su hijo Omar en su clínica de rehabilitación de Tijuana
Ubica los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para el registro del Programa Vivienda para el Bienestar, de la Conavi.

Vivienda para el Bienestar lanzó nueva convocatoria: Ubica AQUÍ los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
Aventura. Llevará a los icónicos personajes al espacio en una aventura galáctica encabezada por Mario, Peach, Rosalina y Koopa Jr..

¡Con nuevos personajes! Estrena Nintendo el primer avance de ‘Super Mario Bros 2’