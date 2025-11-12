Junior H comparece ante la FGE de Jalisco por presunta apología del delito al cantar ‘El Azul’ en presentación
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La Fiscalía de Jalisco continuará integrando la carpeta de investigación hasta que pueda ser judicializada. En este caso, se contemplan sanciones establecidas en el Código Penal
Durante este 12 de noviembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco dio a conocer que el famoso cantante de corridos tumbados Antonio ‘N’, conocido como ‘Junior H’, tuvo que comparecer ante las autoridades.
Según la información compartida por la institución, el artista acudió a las instalaciones, el día de ayer, a una cita convocada por un Agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Como en 1987 en Saltillo, su voz aún convoca! Juan Gabriel reúne a 170 mil fans en el Zócalo con concierto histórico
Hasta donde se ha confirmado, existe una carpeta de investigación por presunta apología del delito por la interpretación de la canción ‘El Azul’, durante una presentación en el palenque de las Fiestas de Octubre el pasado 28 de octubre.
FGE CONTINUARÁ CON LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN; CONTEMPLAN SANCIONES A JUNIOR H
La Fiscalía aclaró que continuará integrando una carpeta de investigación para que, una vez que se cuente con los elementos suficientes, pueda ser judicializada.
🚨 Cantante de corridos tumbados acude a la Fiscalía Estatal.— Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) November 12, 2025
🔎 La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social inició una carpeta de investigación por presunta apología del delito, tras la presentación de Antonio “N”, conocido como “Junior H”. (1-2) pic.twitter.com/dDUEpbQo6l
En el reporte oficial, se aclaró que “El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco estipula, en su Artículo 142, que ‘se impondrán de uno a seis meses de prisión al que provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de este o de algún vicio, si el delito no se ejecutare; si se ejecuta, se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido”.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué le pasó? Wendy Guevara confirma que se someterá a cirugías estéticas
La FGE exhortó a la sociedad de Jalisco a no normalizar la violencia, y ratifica su compromiso con la legalidad, trabajando diariamente por un Estado más justo y seguro.