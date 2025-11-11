¿Qué le pasó? Wendy Guevara confirma que se someterá a cirugías estéticas

Mientras explora su faceta como actriz en la obra ‘El Tenorio Cómico’, la influencer y conductora Wendy Guevara confirmó que próximamente se someterá a algunos procedimientos estéticos, entre ellos una liposucción. En entrevista con el programa Hoy, la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ explicó que desea hacerse “unos ajustes” en su físico, algo que suele compartir con sus compañeras de Las Perdidas. “Me voy a hacer la lipo y nada más. También me van a pegar el busto para que esté más juntito”, dijo entre risas la también participante de Divina Comida.

¿QUÉ CIRUGÍAS SE HARÁ WENDY GUEVARA? La influencer, quien recientemente participó en la telenovela Papás por Siempre, mencionó que finalmente descartó someterse a una luxación de costillas, un procedimiento que, según comentó, sí se realizaron algunas de sus amigas del medio. “Yo me iba a hacer las costillas, me iba a hacer la luxación de costillas, lo que se hizo Paola, mi Briggite (Bozzo)... ella me dijo: no importa”, contó entre carcajadas la exconductora de la Pre Gala de ‘La Casa de los Famosos México’.