¿Qué le pasó? Wendy Guevara confirma que se someterá a cirugías estéticas

/ 11 noviembre 2025
    ¿Qué le pasó? Wendy Guevara confirma que se someterá a cirugías estéticas
    Decisión. La ganadora de La Casa de los Famosos México confesó que TikTok la hizo cambiar de opinión sobre cambiar el color de sus ojos. FOTO: ARCHIVO

La conductora y creadora de contenido reveló que se realizará una liposucción y un retoque en el busto; aseguró que la influencer Briggitte Bozzo se sometió a un tratamiento similar

Mientras explora su faceta como actriz en la obra ‘El Tenorio Cómico’, la influencer y conductora Wendy Guevara confirmó que próximamente se someterá a algunos procedimientos estéticos, entre ellos una liposucción.

En entrevista con el programa Hoy, la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ explicó que desea hacerse “unos ajustes” en su físico, algo que suele compartir con sus compañeras de Las Perdidas.

“Me voy a hacer la lipo y nada más. También me van a pegar el busto para que esté más juntito”, dijo entre risas la también participante de Divina Comida.

¿QUÉ CIRUGÍAS SE HARÁ WENDY GUEVARA?

La influencer, quien recientemente participó en la telenovela Papás por Siempre, mencionó que finalmente descartó someterse a una luxación de costillas, un procedimiento que, según comentó, sí se realizaron algunas de sus amigas del medio.

“Yo me iba a hacer las costillas, me iba a hacer la luxación de costillas, lo que se hizo Paola, mi Briggite (Bozzo)... ella me dijo: no importa”, contó entre carcajadas la exconductora de la Pre Gala de ‘La Casa de los Famosos México’.

DESCARTADA POR TIKTOK

Además, Wendy confesó que había considerado someterse a un cambio de color de ojos, inspirado en celebridades como Ninel Conde, pero desistió tras ver videos en redes sociales sobre los riesgos del procedimiento.

“Yo quería hacerme el cambio de color de ojos a miel, pero después vi muchos videos en TikTok sobre lo peligroso que puede ser. El ojo es perfecto, y no sabes con los años qué puede pasar. Cada quien tiene su cuerpo y hace lo que quiere”, expresó la influencer.

Fiel a su estilo transparente, Wendy Guevara continúa compartiendo con sus millones de seguidores los distintos procesos estéticos que ha decidido realizarse para suavizar y feminizar su rostro.

