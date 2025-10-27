La Granja VIP 2025: ¿Quiénes son los 4 nuevos peones de la semana?

Show
/ 27 octubre 2025
    La Granja VIP 2025: ¿Quiénes son los 4 nuevos peones de la semana?
    Omahi, Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia fueron designados peones de la semana en La Granja VIP 2025, enfrentando las duras condiciones del granero. FOTO: TVAZTECA

La producción de la Granja VIP modificó la dinámica y los concursantes votaron para decidir quiénes vivirán bajo las estrictas reglas del granero

Este domingo 26 de octubre, el reality show La Granja VIP 2025 vivió un nuevo giro en su dinámica al definir a los nuevos peones de la semana, una decisión tomada por los propios concursantes mediante votación interna. Antes de revelarse la eliminación correspondiente, los 15 participantes restantes se enfrentaron a una elección que marcó un cambio estructural dentro del programa.

En esta ocasión, la producción del reality decidió modificar el sistema de selección de peones. En lugar de voluntarios, los roles fueron asignados a través de los votos de los mismos participantes, lo que permitió que cada uno decidiera quiénes deberían asumir las tareas más demandantes del granero.

ESTOS CUATRO HOMBRES SON LOS NUEVOS PEONES DE LA GRANJA VIP

El conductor Adal Ramones explicó durante la emisión que los elegidos enfrentarían condiciones más exigentes y un nivel de esfuerzo físico considerable, ya que estar en el granero implica abandonar los lujos de la casa principal y convivir en un entorno rústico y limitado.

Tras el conteo de votos, los cuatro concursantes seleccionados para asumir las responsabilidades de peones fueron Omahi, Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia. Ellos deberán encargarse del cuidado de los animales, además de realizar labores domésticas como limpieza, alimentación y mantenimiento de las instalaciones rurales.

¿QUÉ SIGNIFICA CONVERTIRSE EN PEONES EN LA GRANJA VIP?

El confinamiento en el granero implica una serie de restricciones adicionales: los peones no tienen acceso a duchas con agua caliente y duermen sobre paja, situación que ha sido descrita por los propios concursantes como una de las más duras del reality.

En semanas anteriores, figuras como Jawy Méndez, Lola Cortés, Fabiola Campomanes y Lis Vega ocuparon ese puesto, mostrando su incomodidad con las condiciones del lugar. “Esto es una cárcel”, llegó a comentar uno de los participantes, mientras otro afirmó: “Lo peor fue dormir directamente sobre la paja”.

Además, los peones no pueden competir por el cargo de Capataz, figura que otorga privilegios dentro del programa, como la toma de decisiones y ciertos beneficios de comodidad. Esta limitación aumenta la presión y la rivalidad entre los concursantes, quienes buscan mantenerse en el juego sin perder oportunidades estratégicas.

¿QUÉ CELEBRIDADES CONTINÚAN CONCURSANDO EN LA GRANJA VIP?

Hasta el momento, los concursantes que continúan en La Granja VIP 2025 son:Alfredo Adame, Jawy Méndez, Kim Shantal, Alberto del Río “El Patrón”, César Doroteo “Teo”, Manola Díez, Kike Mayagoitia, Lis Vega, Omahi, Eleazar Gómez, La Bea, Sergio Mayer Mori, Fabiola Campomanes y Lola Cortés.

El público puede votar para salvar a su participante favorito a través de la página oficial de TV Azteca. En la sección de votaciones de La Granja VIP, los usuarios pueden distribuir hasta 10 votos positivos entre uno o varios concursantes antes de confirmar su elección.

Con cada nominación y nueva asignación de peones, la tensión aumenta dentro del programa, intensificando los enfrentamientos, las alianzas y las estrategias que definirán quién continúa en la competencia por convertirse en el granjero ganador de la temporada.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

