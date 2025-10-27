La Granja VIP 2025: ¿Quiénes son los 4 nuevos peones de la semana?

En esta ocasión, la producción del reality decidió modificar el sistema de selección de peones . En lugar de voluntarios, los roles fueron asignados a través de los votos de los mismos participantes , lo que permitió que cada uno decidiera quiénes deberían asumir las tareas más demandantes del granero.

Este domingo 26 de octubre , el reality show La Granja VIP 2025 vivió un nuevo giro en su dinámica al definir a los nuevos peones de la semana , una decisión tomada por los propios concursantes mediante votación interna. Antes de revelarse la eliminación correspondiente, los 15 participantes restantes se enfrentaron a una elección que marcó un cambio estructural dentro del programa.

ESTOS CUATRO HOMBRES SON LOS NUEVOS PEONES DE LA GRANJA VIP

El conductor Adal Ramones explicó durante la emisión que los elegidos enfrentarían condiciones más exigentes y un nivel de esfuerzo físico considerable, ya que estar en el granero implica abandonar los lujos de la casa principal y convivir en un entorno rústico y limitado.

Tras el conteo de votos, los cuatro concursantes seleccionados para asumir las responsabilidades de peones fueron Omahi, Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia. Ellos deberán encargarse del cuidado de los animales, además de realizar labores domésticas como limpieza, alimentación y mantenimiento de las instalaciones rurales.

¿QUÉ SIGNIFICA CONVERTIRSE EN PEONES EN LA GRANJA VIP?

El confinamiento en el granero implica una serie de restricciones adicionales: los peones no tienen acceso a duchas con agua caliente y duermen sobre paja, situación que ha sido descrita por los propios concursantes como una de las más duras del reality.

En semanas anteriores, figuras como Jawy Méndez, Lola Cortés, Fabiola Campomanes y Lis Vega ocuparon ese puesto, mostrando su incomodidad con las condiciones del lugar. “Esto es una cárcel”, llegó a comentar uno de los participantes, mientras otro afirmó: “Lo peor fue dormir directamente sobre la paja”.

Además, los peones no pueden competir por el cargo de Capataz, figura que otorga privilegios dentro del programa, como la toma de decisiones y ciertos beneficios de comodidad. Esta limitación aumenta la presión y la rivalidad entre los concursantes, quienes buscan mantenerse en el juego sin perder oportunidades estratégicas.