La Granja VIP... Quién fue el cuarto eliminado del reality

El capítulo estuvo marcado por una serie de tentaciones y movimientos estratégicos que alteraron por completo las nominaciones. Todo comenzó cuando Eleazar Gómez , ganador de una prueba especial, obtuvo el poder de modificar la lista de nominados . En un movimiento sorpresivo, decidió sacar a Manola Díez del grupo en riesgo y colocar en su lugar a Jawy Méndez , desatando un conflicto inmediato.

La noche del 9 de noviembre trajo un nuevo giro en La Granja VIP , donde la tensión y la estrategia se apoderaron del reality. Tras la inesperada salida de Lolita Cortés , el programa volvió a sorprender con la eliminación de Jawy Méndez , quien se convirtió en el cuarto participante en abandonar la competencia .

Jawy no ocultó su molestia y lanzó una advertencia directa a su compañero: “No sabes lo que acabas de hacer”. La frase marcó el tono del episodio y dejó en evidencia que las alianzas dentro del reality comienzan a fracturarse.

UNA NOCHE DE TRAICIONES Y NUEVAS RIVALIDADES

La gala de eliminación estuvo llena de incertidumbre. Los participantes tuvieron que enfrentarse a decisiones difíciles en una dinámica donde las tentaciones podían cambiar su destino dentro del programa. Esta mecánica no solo puso a prueba su estrategia, sino también sus vínculos personales.

La salida de Jawy Méndez significó un duro golpe para algunos de sus compañeros y una victoria estratégica para Eleazar Gómez, quien consolidó su papel como uno de los concursantes más calculadores del reality. La tensión entre ambos dejó abierta la posibilidad de nuevas rivalidades que podrían definir el rumbo del juego en las próximas semanas.

Al ser eliminado, Jawy abandonó la casa con un sobre en la mano, que contenía su “Legado”, un mensaje especial destinado a influir en los que permanecen en competencia. Su despedida fue emotiva y cargada de orgullo por su paso en el programa.

LAS PALABRAS DE JAWY AL DESPEDIRSE DE LA GRANJA VIP

Ya fuera del reality, Jawy se encontró con Adal Ramones, conductor del programa, y agradeció al público por el apoyo. “Yo conozco de realities, sé ganar y sé perder. Me divertí mucho y fui yo, simplemente fui yo”, declaró el exintegrante de Acapulco Shore, visiblemente tranquilo ante su salida.

El ahora eliminado agregó que su experiencia en La Granja VIP fue corta pero significativa. “Soy una persona ganadora y siempre me gusta llegar al final. Es la primera vez que salgo tan pronto, pero lo hice con orgullo”, comentó antes de abandonar el foro.

Con esta eliminación, la competencia se vuelve más intensa y las estrategias adquieren un nuevo peso, especialmente tras las salidas consecutivas de dos figuras fuertes: Lolita Cortés y Jawy Méndez.

QUIÉNES SIGUEN EN LA COMPETENCIA

Tras la eliminación, los participantes que aún permanecen en La Granja VIP 2025 son:

• Alfredo Adame

• Kim Shantal

• Alberto del Río “El Patrón”

• César Doroteo “Teo”

• Manola Díez

• Kike Mayagoitia

• Lis Vega

• Eleazar Gómez

• La Bea

• Sergio Mayer Mori

• Fabiola Campomanes

La tensión crece dentro del reality, donde cada decisión puede cambiar el curso del juego. Los seguidores del programa esperan con ansias los próximos capítulos, en los que se anticipan nuevos enfrentamientos y estrategias inesperadas.

Datos curiosos:

• Jawy Méndez fue nominado por una decisión estratégica, no por votación directa.

• Eleazar Gómez obtuvo su poder de cambio tras ganar una prueba especial.

• La eliminación de Jawy se convierte en una de las más comentadas de la temporada por su carga emocional y el giro en las alianzas.