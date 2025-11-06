La Granja VIP... ellos son los cinco nominados de la cuarta semana del reality

En medio del ambiente tenso, los votos colocaron en la mira a Manola Díez, Eleazar Gómez y Alfredo Adame , tres figuras que ya habían protagonizado momentos de fricción en semanas anteriores. Pero esta vez, el destino jugó un papel especial con la aparición del huevo dorado , un elemento nuevo que cambió todo el rumbo del juego.

La cuarta semana en La Granja VIP dejó claro que nada está escrito dentro del reality. Las estrategias, alianzas y emociones se mezclaron en una asamblea de nominaciones intensa y llena de sorpresas . Los participantes enfrentaron una nominación directa y pública, lo que aumentó la presión dentro del grupo.

El poder cayó en manos de Fabiola Campomanes, quien, con voz temblorosa, eligió enviar directamente a Manola a la lista de nominados. “Si no lo hiciera, no sería congruente”, dijo la actriz, visiblemente conmovida, mostrando que en La Granja, las decisiones pesan tanto en el corazón como en la estrategia.

TE PUEDE INTERESAR: La Granja VIP... ¿Quién fue el segundo eliminado del reality?

UN GIRO INESPERADO CAMBIA EL RUMBO DEL JUEGO

Antes de la asamblea, la salida de Omahi trajo un legado que sorprendió a todos: dejó nominada a Lola Cortés, asegurando que, en su opinión, era momento de que la artista abandonara la competencia. Así, la lista de riesgo empezó a tomar forma incluso antes de que los votos se emitieran.

Por si fuera poco, el Capataz de la semana, Sergio Mayer Mori, también tuvo un papel clave al seleccionar a Alberto del Río, “El Patrón”, para enfrentarse a César Doroteo “Teo” en el Duelo. Aunque la intención original del Capataz era mandar a otro participante, el destino quiso que El Patrón terminara entre los nominados.

Así se definió una de las asambleas más intensas de toda la temporada, donde las emociones estuvieron a flor de piel y las alianzas comenzaron a resquebrajarse. La tensión en el aire se sentía tanto como la incertidumbre sobre quién podría abandonar la competencia.

CONFLICTOS, EMOCIONES Y UN FUTURO INCIERTO

La noche no terminó sin conflictos. Manola, Lola, Lis Vega y El Patrón protagonizaron varios enfrentamientos verbales con Alfredo Adame, luego de una fuerte discusión ocurrida durante una actividad grupal en la que los granjeros aprendían a preparar tortillas. Ese cruce de palabras fue solo el reflejo de lo que se vive dentro del encierro: una convivencia llena de egos, sentimientos y estrategias que pueden cambiar de un momento a otro.

Los nominados de esta semana —Lola Cortés, Manola Díez, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y Alberto del Río— deberán enfrentarse no solo al juicio del público, sino también al desafío de mantener la calma en un ambiente donde cada palabra pesa. La competencia se vuelve más exigente y los vínculos, más frágiles.

TE PUEDE INTERESAR: La Granja VIP... ¿quiénes son los nominados de la tercera semana del reality?

Aún permanecen en La Granja figuras como Jawy Méndez, Kim Shantal, Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori, quienes observan atentos cómo el juego se vuelve más impredecible.

Dato curioso: En esta edición de La Granja VIP, el público ha sido clave para definir la permanencia de los participantes, y cada semana se registran más de dos millones de votos durante las nominaciones.