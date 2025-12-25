¡La nueva Santa Claus! Dona Taylor Swift un millón de dólares para combatir el hambre en Estados Unidos

Show
/ 25 diciembre 2025
    ¡La nueva Santa Claus! Dona Taylor Swift un millón de dólares para combatir el hambre en Estados Unidos
    Regalo. La cantante volvió a demostrar su compromiso social al apoyar a millones de personas afectadas por la inseguridad alimentaria en Estados Unidos. FOTO: FACEBOOK@TAYLORSWIFT

La contribución de la cantante ayudará a comunidades vulnerables a enfrentar la inseguridad alimentaria, mediante el acceso a alimentos, agua potable y suministros básicos

Parece que lo mucho que gana Taylor Swiftno sólo en lo monetario— la ha llevado a fortalecer una conexión especial con su público y a buscar la forma de hacer el bien más allá de la música y el entretenimiento.

Lo anterior se debe a que la cantante donó un millón de dólares a la organización Feeding America, la principal red dedicada a combatir el hambre en Estados Unidos.

“Estas fiestas, su continuo apoyo es un poderoso recordatorio de lo que es posible cuando nos unimos para erradicar el hambre”, señaló este martes en un comunicado Claire Babineaux-Fontenot, directora ejecutiva de la organización.

EL REGALO DE TAYLOR SWIFT

Feeding America agradeció la aportación de Swift, destacando que se trata de una muestra de unión para “asegurar que las familias tengan una mesa llena esta Navidad y en el futuro”, añadió el escrito.

La estrella del pop ha realizado varias donaciones en el pasado a esta organización sin fines de lucro, incluida una millonaria contribución en octubre del año pasado, destinada a apoyar a las víctimas de los huracanes Helene y Milton, que devastaron diversas zonas del sureste de Estados Unidos.

UNA AYUDA CONSTANTE

La contribución de Swift permitió que comunidades afectadas por estos desastres comenzaran su recuperación, al proporcionar alimentos esenciales, agua potable y suministros básicos a las personas damnificadas por las tormentas.

De acuerdo con el más reciente informe de Feeding America —la red de bancos de alimentos más grande del país— la inseguridad alimentaria ha escalado hasta afectar a 47 millones de personas en Estados Unidos, de las cuales 14 millones son latinas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Fuiste a verlo? Así se despide Bad Bunny de México tras su maratónica racha de conciertos en la CDMX

Actualmente, Swift destaca como la artista femenina con mayor número de reproducciones musicales, impulsada por el lanzamiento de ‘The Fate of Ophelia’, sencillo principal de su álbum ‘The Life of a Showgirl’. Además, trascendió que fue la cantante más escuchada en Spotify este miércoles 24 de diciembre. (Con información de EFE).

Temas


Donaciones
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Taylor Swift

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán

true

Las palabras del año reflejan el impacto digital en las audiencias
true

Feliz Navidad: su verdadero sentido

Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación.

Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
Triunfo. La película animada se consolida como uno de los mayores éxitos globales de Netflix en 2025 y suma reconocimientos musicales y cinematográficos.

‘K-Pop Demon Hunters’ rompe récords y alcanza 500 millones de vistas en Netflix
La temporada invernal trae consigo las enfermedades respiratorias estacionales, muchas se caracterizan por presentar resfriado, tos, secreción nasal, fiebre, dolor de cuerpo, entre otros síntomas

Lo que debes saber del Virus Sincitial Respiratorio, enfermedad que afecta principalmente a niños
Image of cute pretty young woman wearing hat and scarf. Looking aside chatting by phone.

Los 50 mejores mensajes para felicitar la Navidad 2025 por WhatsApp