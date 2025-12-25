¡La nueva Santa Claus! Dona Taylor Swift un millón de dólares para combatir el hambre en Estados Unidos

Parece que lo mucho que gana Taylor Swift —no sólo en lo monetario— la ha llevado a fortalecer una conexión especial con su público y a buscar la forma de hacer el bien más allá de la música y el entretenimiento.

Lo anterior se debe a que la cantante donó un millón de dólares a la organización Feeding America, la principal red dedicada a combatir el hambre en Estados Unidos.

“Estas fiestas, su continuo apoyo es un poderoso recordatorio de lo que es posible cuando nos unimos para erradicar el hambre”, señaló este martes en un comunicado Claire Babineaux-Fontenot, directora ejecutiva de la organización.