¡La nueva Santa Claus! Dona Taylor Swift un millón de dólares para combatir el hambre en Estados Unidos
La contribución de la cantante ayudará a comunidades vulnerables a enfrentar la inseguridad alimentaria, mediante el acceso a alimentos, agua potable y suministros básicos
Parece que lo mucho que gana Taylor Swift —no sólo en lo monetario— la ha llevado a fortalecer una conexión especial con su público y a buscar la forma de hacer el bien más allá de la música y el entretenimiento.
Lo anterior se debe a que la cantante donó un millón de dólares a la organización Feeding America, la principal red dedicada a combatir el hambre en Estados Unidos.
“Estas fiestas, su continuo apoyo es un poderoso recordatorio de lo que es posible cuando nos unimos para erradicar el hambre”, señaló este martes en un comunicado Claire Babineaux-Fontenot, directora ejecutiva de la organización.
EL REGALO DE TAYLOR SWIFT
Feeding America agradeció la aportación de Swift, destacando que se trata de una muestra de unión para “asegurar que las familias tengan una mesa llena esta Navidad y en el futuro”, añadió el escrito.
La estrella del pop ha realizado varias donaciones en el pasado a esta organización sin fines de lucro, incluida una millonaria contribución en octubre del año pasado, destinada a apoyar a las víctimas de los huracanes Helene y Milton, que devastaron diversas zonas del sureste de Estados Unidos.
UNA AYUDA CONSTANTE
La contribución de Swift permitió que comunidades afectadas por estos desastres comenzaran su recuperación, al proporcionar alimentos esenciales, agua potable y suministros básicos a las personas damnificadas por las tormentas.
De acuerdo con el más reciente informe de Feeding America —la red de bancos de alimentos más grande del país— la inseguridad alimentaria ha escalado hasta afectar a 47 millones de personas en Estados Unidos, de las cuales 14 millones son latinas.
Actualmente, Swift destaca como la artista femenina con mayor número de reproducciones musicales, impulsada por el lanzamiento de ‘The Fate of Ophelia’, sencillo principal de su álbum ‘The Life of a Showgirl’. Además, trascendió que fue la cantante más escuchada en Spotify este miércoles 24 de diciembre. (Con información de EFE).