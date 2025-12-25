¿Fuiste a verlo? Así se despide Bad Bunny de México tras su maratónica racha de conciertos en la CDMX

Tras una serie de ocho conciertos, Bad Bunny se despidió de México con un emotivo mensaje publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde dejó claro su amor y gratitud por el país y por la gente que lo ha apoyado desde sus inicios en la música. Benito Antonio Martínez Ocasio culminó el pasado domingo las ocho fechas de su ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ en el Estadio GNP, conciertos que estuvieron llenos de momentos memorables, entre ellos su reencuentro con J Balvin. En las imágenes compartidas en sus redes sociales se puede apreciar cómo, durante su estancia en México, Bad Bunny visitó varios lugares emblemáticos de la capital, incluida la Arena México.

¿QUÉ DIJO BAD BUNNY DE MÉXICO? “De México tengo tanto y tanto que decir que no me daría un solo storie. Solo diré gracias por abrazarme con tanto amor por tantos años. Les prometo que los amo de la misma forma”, escribió el artista. El intérprete reafirmó también su admiración por la cultura mexicana, más allá de la lucha libre, y destacó que la pasión y el corazón de su gente han sido fundamentales en su trayectoria. “Me inspiran mucho con su cultura, su pasión y el corazón de su pueblo. Estas semanas en su linda tierra me las llevo por siempre en la memoria. Les prometo que volveré, y algún día les contaré cómo fueron y son una motivación para mí. Por el momento solo diré... ¡VIVA MÉXICO CAB...!”, agregó el puertorriqueño.

Bad Bunny llorando en su última función en México 🇲🇽 🥺 pic.twitter.com/XQOqgCAVkw — BAD BUNNY El CLúB (@keiveiec) December 22, 2025