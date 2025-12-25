¿Fuiste a verlo? Así se despide Bad Bunny de México tras su maratónica racha de conciertos en la CDMX

/ 25 diciembre 2025
    ¿Fuiste a verlo? Así se despide Bad Bunny de México tras su maratónica racha de conciertos en la CDMX
    Visita. Durante su estancia en la CDMX, el artista recorrió sitios emblemáticos como Coyoacán, Chapultepec y la Arena México. FOTO: EFE

Benito confesó desde Instagram que se siente inspirado por la cultura, la pasión y el corazón del ‘pueblo’, es decir, de sus fanáticos

Tras una serie de ocho conciertos, Bad Bunny se despidió de México con un emotivo mensaje publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde dejó claro su amor y gratitud por el país y por la gente que lo ha apoyado desde sus inicios en la música.

Benito Antonio Martínez Ocasio culminó el pasado domingo las ocho fechas de su ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ en el Estadio GNP, conciertos que estuvieron llenos de momentos memorables, entre ellos su reencuentro con J Balvin.

En las imágenes compartidas en sus redes sociales se puede apreciar cómo, durante su estancia en México, Bad Bunny visitó varios lugares emblemáticos de la capital, incluida la Arena México.

¿QUÉ DIJO BAD BUNNY DE MÉXICO?

“De México tengo tanto y tanto que decir que no me daría un solo storie. Solo diré gracias por abrazarme con tanto amor por tantos años. Les prometo que los amo de la misma forma”, escribió el artista.

El intérprete reafirmó también su admiración por la cultura mexicana, más allá de la lucha libre, y destacó que la pasión y el corazón de su gente han sido fundamentales en su trayectoria.

“Me inspiran mucho con su cultura, su pasión y el corazón de su pueblo. Estas semanas en su linda tierra me las llevo por siempre en la memoria. Les prometo que volveré, y algún día les contaré cómo fueron y son una motivación para mí. Por el momento solo diré... ¡VIVA MÉXICO CAB...!”, agregó el puertorriqueño.

TE PUEDE INTERESAR: ‘K-Pop Demon Hunters’ rompe récords y alcanza 500 millones de vistas en Netflix

A ‘ESCONDIDAS’

De incógnito y sin anunciarlo, Bad Bunny recorrió diversos puntos de la Ciudad de México, como Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología, la colonia Roma y distintos restaurantes.

Entre las imágenes compartidas también se aprecian detalles de la capital, e incluso parte de la peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe. Otro de los sitios que visitó fue la Casa Azul de Frida Kahlo, ubicada en el corazón de Coyoacán. (Con información de El Universal).

