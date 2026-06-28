La visibilidad LGBTITQ+ de la TV al streaming

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    La visibilidad LGBTITQ+ de la TV al streaming
    Historia. Series y telenovelas han reflejado, con distintos ritmos y contextos, la evolución de la representación de la comunidad LGBTIQ+ en la pantalla. ILUSTRACIÓN: GEMINI

Desde las protestas de Stonewall hasta las plataformas de streaming, la representación de la diversidad sexual ha ganado espacio y protagonismo en la televisión

Hoy se conmemora el Día del Orgullo Homosexual debido a la forma en que los asistentes al bar gay Stonewall, de Nueva York, se rebelaron contra la policía la madrugada del 28 de junio de 1969.

Ese reclamo por la libre asociación con personas de la misma comunidad no tardó mucho tiempo en irrumpir, ya fuera de manera intempestiva, en los noticieros de Estados Unidos, como sucedió en el noticiero nocturno de la cadena CBS del reconocido comunicador norteamericano Walter Cronkite, cuando fue interrumpido por uno de los participantes en los disturbios de Stonewall, Mark Segal, en 1973. Ese mismo año, en México, la pionera del activismo gay en nuestro país, Nancy Cárdenas, se presentó en el noticiero “24 Horas”, de Jacobo Zabludovsky, para protestar por el despido de un trabajador de una tienda departamental debido a su orientación sexual.

La década de los 80 comenzó con la televisión estadounidense causando revuelo al incluir a un personaje abiertamente homosexual, Steven Carrington (Al Corley), en una de sus series de horario estelar, “Dinastía” (1981). Mientras tanto, en México fue hasta finales de esa misma década cuando un productor tan “aventado” como Juan Osorio incluyó a un personaje que, si bien no era tan abierto como el de Corley, a todas luces pertenecía a la diversidad sexual. Se trató del interpretado por el actor Fernando Ciangherotti en “Mi segunda madre” (1989), primer gran éxito de María Sorté como protagonista de telenovelas.

A finales de los años 90, al éxito de “Friends” le siguió el de una comedia como “Will & Grace” (1998), donde uno de sus protagonistas, Will (Eric McCormack), era abogado y abiertamente gay. En México, dentro del género de las telenovelas, quien hizo historia al protagonizar el primer beso entre dos hombres fue el actor José María Yazpik en “La vida en el espejo” (1999).

Ya en el nuevo milenio, el propio Juan Osorio produjo en 2019 la primera telenovela con protagonistas del mismo sexo, “El corazón nunca se equivoca”, mientras que el recientemente fallecido ganador del Emmy James Burrows, director de “Will & Grace”, recibió su última nominación por dirigir la comedia de Disney+ “Clásicos modernos” (2025).

Comentarios a:sopeoperas@yahoo.com

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