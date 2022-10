Lanzan plataforma de streaming para disfrutar la ‘Met Opera’... aunque no alcanza a toda Latinoamérica

Nueva York.-La Ópera Metropolitana de Nueva York (Met Opera) presentó este lunes una plataforma para ver en directo las funciones desde casa en numerosos países, aunque no es accesible para buena parte de los hispanohablantes.

La entidad dijo que quiere llegar al máximo público posible y que la plataforma ‘The Met: Live at Home’ estará disponible para las audiencias en Estados Unidos y Canadá que no tengan cerca salas de cine que retransmitan las óperas “Live in HD”, y en otros muchos países.

“Queríamos que las actuaciones en directo estén al alcance de gente que no tiene acceso fácil a los cines que retransmiten a la Met, residan en las montañas de Montana o estén en una misión en la Antártida”, señaló en una nota su director general, Peter Gelb.