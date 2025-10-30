Lanzan tráiler de Scream 7 con una trama reveladora... y un boicot inesperado

/ 30 octubre 2025
    Lanzan tráiler de Scream 7 con una trama reveladora... y un boicot inesperado
    Trailer de “Scream 7”: Sidney Prescott enfrenta nuevamente a Ghostface. FOTO: ESPECIAL

La nueva entrega prepara el regreso de Neve Campbell como Sidney Prescott, pero la polémica se abre paso: la salida de actrices clave y un movimiento de boicot plantean un contexto complejo para el universo del asesino Ghostface

En el primer tráiler oficial de Scream 7, el icónico Ghostface reaparece con fuerza en el pueblo donde Sidney Prescott había tratado de rehacer su vida. Aleros viejos y nuevos se erigen frente a él: la hija de Sidney, Tatum —interpretada por Isabel May— se convierte en blanco del terror, al tiempo que Sidney (Neve Campbell) es obligada a regresar al refugio de su horror pasado. El avance llega en un momento cargado de expectación: casi treinta años después del estreno de la cinta original y con el sello de originalidad de quien escribe el guion en varios de los primeros filmes.

Sin embargo, más allá del susto tradicional, la película entra en terreno abrupto por una controversia que amenaza con alterar su narrativa comercial. Dos de las protagonistas de las entregas previas, Melissa Barrera y Jenna Ortega, quedaron fuera del proyecto. Barrera fue despedida por sus publicaciones en redes sociales sobre la guerra entre Israel y Palestina, lo que activó una campaña de boicot por parte de seguidores que consideran la decisión injusta.

La salida de Barrera derivó en la de Ortega, quien en entrevista declaró que “Si ‘Scream VII’ no iba a ser con ese equipo de directores y esas personas con las que me encariñé, entonces no me parecía la decisión correcta para mi carrera en ese momento”.

Con ello, la producción vivió una reorganización completa: el director anunciado, Christopher Landon, renunció tras recibir amenazas por el boicot, y al final quien toma las riendas es Kevin Williamson —guionista original del filme de 1996— en su debut como director de la saga.

El trailer incluyó también el regreso de rostros emblemáticos: Courteney Cox retoma su papel de Gale Weathers, mientras que David Arquette y Matthew Lillard reaparecen pese a que sus personajes habían sido dados por muertos en entregas anteriores.

En cuanto al argumento, se adelanta que Sidney Prescott deberá enfrentarse nuevamente a su pasado cuando un nuevo Ghostface surja en el lugar donde creyó haber dejado todo atrás. La trama gira en torno a salvar a su hija y cerrar de una vez por todas la saga del miedo.

La producción está programada para estrenarse el 27 de febrero de 2026.

Andrea Saavedra

Egresada en Licenciatura de Comunicación por la UA de C. Laboró como Co-coordinadora en Comunicación Social y Política, así como en producción de contenido para redes sociales y edición de textos académicos. Colaboró en jornadas de promoción para la Salud Sexual y Reproductiva. Actualmente se desempeña como Editor Digital First en Mesa Central de esta casa editorial.

Está certificada en Diplomados de Comunicación Política por Escuela en Liderazgo Xoan Noya en 2020, en Perspectiva de Género en la cobertura de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Femenicida por la UNAM en 2021 y en La Suprema Corte y los Derechos Humanos por la SCJN en 2021.

