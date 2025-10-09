¿Les creemos? Desmienten Galilea Montijo y Wendy Guevara pleito en fiesta

/ 9 octubre 2025
    ¿Les creemos? Desmienten Galilea Montijo y Wendy Guevara pleito en fiesta
    El video que desató rumores sobre un pleito entre Galilea y Wendy fue grabado durante la fiesta de fin de temporada de ‘La Casa de los Famosos México’. FOTOS: ESPECIAL

La conductora de La Casa de los Famosos México fue captada desencajada y con gestos de molestia durante la fiesta que organizó hace unos días por el fin de temporada del reality show de Televisa

Una vez más, la polémica y las risas fueron el principal ingrediente del chisme entre Galilea Montijo y su amiga Wendy Guevara. Esto, luego de que se viralizara un video donde se ve a la jalisciense aparentemente “molesta” mientras conversaba con la youtuber y ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’.

Tras dos días de rumores, especulaciones e historias de presuntos testigos, Montijo y Guevara salieron —por separado— a desmentir que exista un problema entre ellas, asegurando que tomaron con humor la situación. Según explicaron, solo estaban compartiendo un chisme de otra persona.

“La neta es que no, Wendy y yo jamás podríamos pelearnos. Me estaba contando algo, aparte mis caras eran porque uno no tiene la culpa de tener cabezota a mi Wendy. Se hizo un chisme de tres segundos de que ella me está contando algo”, dijo Montijo desde el programa Hoy, desmintiendo la acusación.

¿QUÉ PASÓ ENTRE GALILEA Y WENDY?

En el video viral se observa a Montijo seria, platicando con Guevara junto al área de comida del recinto donde se llevó a cabo la fiesta que organizó la tapatía.

Antes de cerrar el tema, Montijo respondió a la periodista Shanik Berman, quien le preguntó quién habría soltado el rumor del presunto pleito. Sarcástica, Gali contestó: “Gente como tú, Shanik, que no tiene nada que hacer”.

Fiel a su estilo, Wendy también reaccionó a las críticas durante una transmisión en vivo, mientras comía junto a sus amigas Evelyn y Salma.

“Me pusieron mala copa, me siento triste, qué vergüenza”, dijo con sarcasmo e ironía la creadora de contenido, burlándose de su supuesta actitud durante la fiesta.

¿QUÉ DIJO WENDY GUEVARA?

Guevara aseguró que no hubo conflicto alguno con Montijo y que todo se trató de un chisme que le estaba contando, versión que coincide con la de la conductora.

“No me peleé con Gali. Gali y yo nos estábamos muriendo de la risa por audio, porque le estaba contando un chisme de una persona que luego se los voy a contar, ese chisme está muy escandaloso”, explicó la exconductora de las pre galas y post galas de ‘La Casa de los Famosos México’.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Aleks Syntek, Gabito Ballesteros y Gerardo Ortiz, comedia con Alexa Zuart, exposición de fotografía de Vanguardia y la OFD

“Le estaba contando un chisme a Gali bien intenso. No me peleé con ella; también nos estábamos riendo Priscila y yo de lo de ayer”, agregó sobre la broma que hizo a la modelo al decirle que era “un mueble” dentro del reality.

Temas


Espectáculos
Viral
La Casa de los Famosos

Localizaciones


México

Personajes


Galilea Montijo
Wendy Guevara

Organizaciones


Televisa

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

