¿Les creemos? Desmienten Galilea Montijo y Wendy Guevara pleito en fiesta

Una vez más, la polémica y las risas fueron el principal ingrediente del chisme entre Galilea Montijo y su amiga Wendy Guevara. Esto, luego de que se viralizara un video donde se ve a la jalisciense aparentemente “molesta” mientras conversaba con la youtuber y ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’. Tras dos días de rumores, especulaciones e historias de presuntos testigos, Montijo y Guevara salieron —por separado— a desmentir que exista un problema entre ellas, asegurando que tomaron con humor la situación. Según explicaron, solo estaban compartiendo un chisme de otra persona. “La neta es que no, Wendy y yo jamás podríamos pelearnos. Me estaba contando algo, aparte mis caras eran porque uno no tiene la culpa de tener cabezota a mi Wendy. Se hizo un chisme de tres segundos de que ella me está contando algo”, dijo Montijo desde el programa Hoy, desmintiendo la acusación.

¿QUÉ PASÓ ENTRE GALILEA Y WENDY? En el video viral se observa a Montijo seria, platicando con Guevara junto al área de comida del recinto donde se llevó a cabo la fiesta que organizó la tapatía. Antes de cerrar el tema, Montijo respondió a la periodista Shanik Berman, quien le preguntó quién habría soltado el rumor del presunto pleito. Sarcástica, Gali contestó: “Gente como tú, Shanik, que no tiene nada que hacer”.

Wendy Guevara y Galilea Montijo Se pelearón en la Fiesta de la Casa pic.twitter.com/a9BJSJehxh — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) October 8, 2025

Fiel a su estilo, Wendy también reaccionó a las críticas durante una transmisión en vivo, mientras comía junto a sus amigas Evelyn y Salma. “Me pusieron mala copa, me siento triste, qué vergüenza”, dijo con sarcasmo e ironía la creadora de contenido, burlándose de su supuesta actitud durante la fiesta.

¿QUÉ DIJO WENDY GUEVARA? Guevara aseguró que no hubo conflicto alguno con Montijo y que todo se trató de un chisme que le estaba contando, versión que coincide con la de la conductora. “No me peleé con Gali. Gali y yo nos estábamos muriendo de la risa por audio, porque le estaba contando un chisme de una persona que luego se los voy a contar, ese chisme está muy escandaloso”, explicó la exconductora de las pre galas y post galas de ‘La Casa de los Famosos México’.