¡Llega a cines de Saltillo! Milly Alcock y Jason Momoa lideran la nueva apuesta de DC con ‘Supergirl’

La última vez que habíamos visto en el cine a la versión femenina de Superman fue hace 40 años, con la continuación de la historia que ya había hecho famoso a Christopher Reeve. En aquel entonces, la protagonista de ‘Supergirl’ fue Helen Slater, aunque estuvo acompañada por actores mucho más famosos como Peter O’Toole y Faye Dunaway. Claro que el personaje también pasó a la televisión en una serie que se emitió de 2015 a 2021, protagonizada por Melissa Benoist. Pero esta vez la historia vuelve al cine totalmente renovada, con el mismo perro ‘Krypto’ de la nueva ‘Superman’, protagonizada por David Corenswet, y con Jason Momoa como el villano Lobo.

DEL TRONO AL UNIVERSO La verdadera protagonista, la nueva ‘Supergirl’, es nada menos que la australiana Milly Alcock, a quien muchos conocen como la princesa Rhaenyra Targaryen en los primeros episodios de ‘La Casa del Dragón’, la precuela de ‘Game of Thrones’. En la última versión de ‘Superman’ ya habías aparecido por sorpresa. ¿Cómo viviste la experiencia de protagonizar una superproducción propia? Milly Alcock: Todo el proceso resultó una verdadera aventura. La primera vez que pisé un estudio de ‘Supergirl’ fue en 2023. Creo que tenía 11 años (risas). A nivel personal y profesional, siento que pasé por una increíble transformación a lo largo del camino. Aprendí bastante interpretando a Kara y es emocionante saber que el resto de la gente la va a conocer, esperando que todos aprendan tanto como yo.

¿Qué nos puedes adelantar sobre el rodaje? Milly Alcock: Fue formidable. En la historia, por ejemplo, viajo por seis planetas distintos y tuve que aprender cinco idiomas creados especialmente para cada escena, además de otros dialectos para secuencias bastante poderosas con los padres y situaciones similares. Hubo muchísimo trabajo de investigación detrás para crear cada mundo diferente, con miles de personas involucradas, desde los diseñadores de producción hasta el director de fotografía, con escenarios fabulosos.

Con el nombre completo de Kara Zor-El, ‘Supergirl’ llega al universo de DC como la prima del famoso Superman. Ella, en cambio, vio cómo murieron todos en el destruido planeta Krypton y es por eso que cuenta con una personalidad mucho más rebelde, queriendo emborracharse en planetas con soles rojos, en lugar del sol amarillo que le da superpoderes. La nueva historia toma fuerza cuando Kara sale a festejar su cumpleaños con el perro ‘Krypto’ y la aventura la obliga a confrontar la gran diferencia entre la más dura venganza y la verdadera justicia. Mientras tanto, en el mismo universo de DC Comics donde Jason Momoa interpretó a ‘Aquaman’, reaparece ahora como el villano Lobo, quien intenta obtener una recompensa capturando a ‘Supergirl’.

¿Y Jason? ¿Cómo fue la transformación para interpretar a Lobo? Jason Momoa: Para mí fue como cumplir un sueño, porque coleccionaba revistas de Superman desde los ocho hasta los doce años. El primer día que me puse el traje para convertirme en Lobo, en los enormes estudios que construyeron, fue realmente increíble salir a jugar con un personaje que amo tanto. De verdad estoy muy agradecido de haber tenido semejante oportunidad. La pregunta más importante: ¿Quién ganaría en una pelea entre Aquaman y Lobo? Jason Momoa: Para ser honesto, creo que Aquaman y Lobo se mirarían a los ojos y terminarían tomándose cien cervezas juntos. Probablemente pensarían: “Me gusta este tipo”. Es más, creo que deberíamos filmar una película con ambos personajes juntos.

¿Y el perrito Krypto? ¿Qué tan buen actor era detrás de cámaras? Milly Alcock: Siento desilusionarte, pero el perro Krypto es pura magia del cine. Solo un día tuvimos un perro real en el estudio, al principio del rodaje, durante la primera semana. Era un perro callejero rumano que habían traído desde Rumania. Solo tenía que sentarse, nada más. Y no había forma de lograrlo. Todos le decían “sit” en inglés, hasta que nos dimos cuenta de que era rumano. Y nadie sabía decir “siéntate” en rumano (risas). Nadie hablaba su idioma. ¿El mejor recuerdo que les queda de la filmación? Jason Momoa: Todos los días fueron tan extraños como maravillosos. Es difícil elegir uno solo. Aunque no es la primera ‘Supergirl’, y aunque el personaje no sea nuevo, creo que será la primera ‘Supergirl’ que muchas adolescentes van a conocer. Milly Alcock: Para mí, lo más divertido fueron los diferentes looks que me tocaron. También la escena que tengo con el padre, hablando kryptoniano, en un idioma que no existe, porque tuve que actuar como si lo hubiera hablado toda mi vida. El simple hecho de que no se entienda una sola palabra de lo que decía fue muy emocionante. Las escenas de acción también fueron especiales, porque tuve que entrenar una hora cada mañana durante cuatro meses y medio. De repente entraba el doble con una coreografía de pelea y, tres minutos después, yo estaba filmando entre vueltas y patadas. Fue increíble.

Jason Momoa: Todos los días fueron épicos. A mí me tocaron apenas 15 días de rodaje, pero el primer minuto que me subí a la motocicleta me avisaron: “Ok, cuando te subas va a haber un tremendo ruido, pero no te asustes. Y detrás de ti aparecerá una enorme bola de fuego, pero no estará para nada cerca. No importa lo que pase, tendrás que seguir como si nada hubiera sucedido. Así fue. Solo tuve que acelerar, llegar a una marca y frenar de golpe... y salió todo a la perfección. Apenas tuve que sacar un cigarro para sentirme como Lobo. Pero en las siguientes diez tomas me salió todo mal, cuando la primera había salido perfecta. Creo que usaron aquella porque no les quedaba otra (risas).

¿Cómo creen que reaccionará la gente cuando termine de ver la película? Jason Momoa: Hay tanta aventura y acción... es todo lo que imaginas que necesita una superproducción así: emociones, amor y familia. Yo quiero ir al cine y emocionarme rodeado de completos extraños. No veo la hora de verla en pantalla grande, como el resto del público. Se me pone la piel de gallina de solo pensarlo y espero que la gente sienta lo mismo. Milly Alcock: Nuestra versión de ‘Supergirl’ es una heroína que también tiene fallas. Es una persona complicada, un personaje bastante complejo y muy completo. Las nuevas generaciones podrán verla lidiar con traumas y una vida nada perfecta, sobreponiéndose a toda clase de obstáculos, con mucha acción y muchísima diversión.