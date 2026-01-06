Revive Thalía su legado musical con un emotivo viaje creado con Inteligencia Artificial

    Revive Thalía su legado musical con un emotivo viaje creado con Inteligencia Artificial
    Viaje. La cantante emocionó a sus seguidores al cerrar el video con un abrazo simbólico a su madre fallecida. FOTO: INSTAGRAM@THALIA
Israel García
por Israel García

La intérprete de ‘Arrasando’ concluyó el video creado con inteligencia artificial con un abrazo simbólico a su fallecida madre

Desde finales de 2025, Thalía llamó la atención del público en general, además de sus fans, luego de recurrir a la inteligencia artificial para realizar un recorrido por su carrera actoral. Ahora, la cantante volvió a emplear esta tecnología, pero enfocada en su legado musical, pasando por los looks más emblemáticos de sus canciones más exitosas.

El video comienza con Thalía sentada en lo que aparenta ser un estudio. A lo largo de la secuencia, se observa a una versión actual de la cantante que recorre distintos escenarios, iniciando con una representación de ella misma en su infancia, durante su etapa en el grupo infantil Din-Din, con el que dio sus primeros pasos en la música.

La estrella mexicana continúa abrazando a sus versiones más jóvenes, rememorando momentos clave como su ingreso a Timbiriche, con el recordado vestido confeccionado con ositos, y posteriormente su lanzamiento como solista, marcado por una imagen más rebelde.

THALÍA Y SU PASO POR LA MODA

Además de evocar los momentos musicales de la cantante, resulta evidente el énfasis en algunos de sus looks más icónicos, representativos de distintas etapas de su carrera.

Destacan, por ejemplo, su mecha rubia —considerada un clásico en su estilo—, así como los populares vestidos elaborados con flores y el atuendo conformado por decenas de osos de peluche blancos, que la propia artista ha confesado fueron idea suya.

Canciones como ‘Piel Morena’ y ‘Amor a la Mexicana’ no podían quedar fuera de este recorrido, al igual que algunos de los looks más recordados, como los famosos tops con grifos o el atuendo de guitarras, que marcaron una era en los años 90.

El trayecto visual avanza hasta incluir su etapa con Amar sin ser amada, así como su exitoso Primera fila, el álbum Latina (2016) y su apuesta navideña Navidad melancólica (2024). El video cierra con ella siendo abrazada por su mamá Yolanda Miranda.

En los comentarios, sus seguidores han celebrado su legado y la relevancia de Thalía dentro de la cultura pop musical en español. Recordando que cerró el año con un video similar pero con los personajes que realizó en las telenovelas.

