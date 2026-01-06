Revive Thalía su legado musical con un emotivo viaje creado con Inteligencia Artificial

Desde finales de 2025, Thalía llamó la atención del público en general, además de sus fans, luego de recurrir a la inteligencia artificial para realizar un recorrido por su carrera actoral. Ahora, la cantante volvió a emplear esta tecnología, pero enfocada en su legado musical, pasando por los looks más emblemáticos de sus canciones más exitosas.

El video comienza con Thalía sentada en lo que aparenta ser un estudio. A lo largo de la secuencia, se observa a una versión actual de la cantante que recorre distintos escenarios, iniciando con una representación de ella misma en su infancia, durante su etapa en el grupo infantil Din-Din, con el que dio sus primeros pasos en la música.

La estrella mexicana continúa abrazando a sus versiones más jóvenes, rememorando momentos clave como su ingreso a Timbiriche, con el recordado vestido confeccionado con ositos, y posteriormente su lanzamiento como solista, marcado por una imagen más rebelde.