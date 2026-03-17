¿Llegaría al altar? Aseguran que Leonardo DiCaprio va ‘en serio’ con su novia Vittoria Ceretti
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Fuentes cercanas aseguran que el actor vive un romance distinto con la modelo italiana, con quien apareció en los Oscar
Una aparición pública juntos parece haber sido interpretada como una señal de la seriedad en el romance entre Leonardo DiCaprio y la modelo Vittoria Ceretti, respaldada por la versión de una fuente que asegura que el actor va “en serio” con la italiana.
“Esta relación con Vittoria se siente diferente y más seria. Él la quiere de verdad. Puede que no estén listos para casarse, pero, por primera vez, Leo está abierto a un futuro serio”, dijo la fuente a la revista People.
La pareja marcó un punto clave al asistir juntos, por primera vez, a una ceremonia de premios durante los Oscar del pasado domingo. Aunque evitaron posar oficialmente en la alfombra roja, compartieron la gala como pareja, confirmando públicamente su relación tras años de discreción.
¿QUÉ PASÓ CON LEONARDO DICAPRIO?
“Vittoria también tiene su propia vida y es muy independiente, lo cual le resulta atractivo, sobre todo cuando él está fuera rodando y enfrenta largas jornadas en el set. DiCaprio es mucho más cariñoso con Vittoria de lo que sus amigos lo han visto ser con ninguna otra novia”, dijo la presunta fuente cercana a la revista estadounidense.
El actor, de 51 años, y la modelo, de 27, comenzaron su relación en 2023 y desde entonces han mantenido un perfil bajo, evitando exposiciones públicas constantes, lo que hace que su reciente aparición conjunta en los Oscar sea interpretada como un paso significativo.
Desde hace años es sabido que las parejas del protagonista de Shutter Island han sido mujeres mucho más jóvenes. Incluso, ha sido señalado por terminar sus relaciones cuando ellas alcanzan los 25 años, algo que podría romperse con su actual vínculo con la modelo italiana. (Con información de Reforma)