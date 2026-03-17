¿Llegaría al altar? Aseguran que Leonardo DiCaprio va ‘en serio’ con su novia Vittoria Ceretti

Una aparición pública juntos parece haber sido interpretada como una señal de la seriedad en el romance entre Leonardo DiCaprio y la modelo Vittoria Ceretti, respaldada por la versión de una fuente que asegura que el actor va “en serio” con la italiana.

“Esta relación con Vittoria se siente diferente y más seria. Él la quiere de verdad. Puede que no estén listos para casarse, pero, por primera vez, Leo está abierto a un futuro serio”, dijo la fuente a la revista People.

La pareja marcó un punto clave al asistir juntos, por primera vez, a una ceremonia de premios durante los Oscar del pasado domingo. Aunque evitaron posar oficialmente en la alfombra roja, compartieron la gala como pareja, confirmando públicamente su relación tras años de discreción.