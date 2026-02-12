$!¡A cantar los hits de los 80! Llegará Itatí Cantoral a Saltillo con ‘Mentiras, El Musical’

La efusividad y el fanatismo que dejó ‘Mentiras, La Serie’, de Prime Video, impulsaron nuevamente a su exitosa versión teatral a recorrer diversas ciudades del país, y Saltillo fue seleccionada para recibir la puesta en escena, encabezada en esta ocasión por Itatí Cantoral en el papel de ‘Lupita’. A través de redes sociales, la empresa RM Producciones confirmó la llegada del musical escrito y dirigido por José Manuel López Velarde. La cita será el sábado 23 de mayo en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, con dos funciones programadas a las 16:00 y 19:00 horas, lo que permitirá que los seguidores de la serie y del montaje teatral puedan disfrutar del espectáculo en vivo.

¿DÓNDE COMPRAR BOLETOS PARA ‘MENTIRAS’ EN SALTILLO? La venta de boletos ya está disponible a través del sitio newticket.com.mx, donde se puede elegir entre las dos funciones. El teatro contará con seis localidades. Diamante Central tiene un costo de 2,500 pesos; Diamante Lateral, 2,000 pesos; Platino Central, 1,800 pesos; Platino Lateral, 1,500 pesos; Preferente Central, 1,250 pesos; y Preferente Lateral, 1,000 pesos. De acuerdo con la información oficial, los precios no incluyen cargos por servicio, por lo que el monto final incrementará al momento de la compra.

EL ELENCO Con más de una década en cartelera, Mentiras, El Musical ha contado con la participación de más de 55 actrices desde su estreno en 2009, consolidándose como uno de los montajes más exitosos en México. Para la función en Saltillo, Itatí Cantoral dará vida a la irreverente ‘Lupita’. Elaine Haro interpretará a ‘Yuri’; Lucía Madariaga asumirá el papel de ‘Daniela’; Regina Rey dará vida a la dulce y embarazada ‘Dulce’; y Mariana Almazzi encarnará al enigmático personaje de ‘Manoela’.