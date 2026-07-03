Los Payasónicos de luto: muere Sofía Reyna, esposa de ‘Pompo’

La noticia apareció de forma inesperada en redes sociales para seguidores, fans, familiares y amigos de ‘Pompo’: falleció su esposa, Sofía Reyna, luego de enfrentar durante un tiempo un cáncer cerebral y de compartir públicamente el proceso de su enfermedad.

”Con el alma desgarrada, te amaré por siempre, mi werita hermosa”, escribió el cantante y comediante en su perfil de Facebook, acompañando el mensaje con una fotografía de la madre de su hijo.

Fueron precisamente los seguidores del payaso quienes lamentaron el fallecimiento y compartieron condolencias y mensajes de apoyo para el líder del grupo.