Los Payasónicos de luto: muere Sofía Reyna, esposa de ‘Pompo’
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De acuerdo con información que la propia pareja compartía en redes sociales, ella enfrentaba un cáncer cerebral
La noticia apareció de forma inesperada en redes sociales para seguidores, fans, familiares y amigos de ‘Pompo’: falleció su esposa, Sofía Reyna, luego de enfrentar durante un tiempo un cáncer cerebral y de compartir públicamente el proceso de su enfermedad.
”Con el alma desgarrada, te amaré por siempre, mi werita hermosa”, escribió el cantante y comediante en su perfil de Facebook, acompañando el mensaje con una fotografía de la madre de su hijo.
Fueron precisamente los seguidores del payaso quienes lamentaron el fallecimiento y compartieron condolencias y mensajes de apoyo para el líder del grupo.
¿QUÉ PASÓ CON LOS PAYASÓNICOS?
Los seguidores más cercanos del payaso conocían bien el caso, ya que él recurría con frecuencia a las redes sociales para pedir oraciones por la salud de su esposa cuando ella atravesaba diversas crisis médicas.
Según medios regiomontanos y las propias transmisiones que realizó la pareja, Sofía fue diagnosticada con un astrocitoma frontal, un tipo de tumor cerebral que la llevó a solicitar ayuda inmediata debido a los intensos dolores que le provocaba.
Además, ambos mostraban constantemente su devoción como padres y el cariño hacia Derek, hijo de la pareja, quien, de acuerdo con las publicaciones en redes sociales, se mantenía muy cercano a su madre.
El próximo domingo 12 de julio, Los Payasónicos participarán en el FIFA Fan Festival que se realiza en Monterrey, en el Parque Fundidora. Hasta el momento no se ha informado sobre algún ajuste en su presentación.