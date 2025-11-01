Luto en la farándula y la moda mexicana: muere el diseñador Héctor Terrones

Show
/ 1 noviembre 2025
    Luto en la farándula y la moda mexicana: muere el diseñador Héctor Terrones
    Huella. La moda mexicana pierde a una de sus figuras más icónicas, conocida por su estilo extravagante y su legado de más de 30 años. FOTOS: FACEBOOK@HÉCTORTERRONES

Apenas la mañana del viernes compartió en redes sociales una fotografía luciendo su disfraz de Halloween

Si bien en los últimos años han surgido nuevos nombres en el mundo de la moda mexicana, uno de los más reconocidos desde finales de los años noventa fue Héctor Terrones, pionero en abrir espacios para los diseñadores del país y consolidar una carrera seria y con estilo propio. Por ello, su fallecimiento este viernes, a los 59 años, deja un profundo vacío en el espectáculo y la industria de la moda.

La noticia comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales, donde actrices, conductoras y clientas lamentaron su partida y enviaron mensajes de condolencia a su familia y círculo cercano.

De manera oficial, la directora de Fashion Week México, Beatriz Calles, confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales y detalló que el funeral se llevará a cabo este sábado en una funeraria de la Ciudad de México.

¿DE QUÉ MURIÓ HÉCTOR TERRONES?

De acuerdo con N+, el publicista Álex Rubí informó mediante un comunicado que el diseñador, precursor del Fashion Week México, murió a causa de un infarto fulminante, sin ofrecer más detalles sobre el momento o el lugar del deceso.

Entre la larga lista de celebridades con las que trabajó se encuentran Lorena Herrera, Bárbara Mori, Jacqueline Bracamontes, Montserrat Oliver, Eugenia Cauduro y Lupita Jones. Además, fue colaborador del programa matutino ‘Hoy’ y mantenía una estrecha amistad con Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Terrones también participó en programas de televisión como ‘Cuéntamelo Ya!’ y en el reality de TV Azteca ‘Soy famoso, ¡sáquenme de aquí!’ en 2022.

UN LEGADO FIRME

Héctor Terrones será recordado por su estilo atrevido, extravagante y lleno de originalidad, con una propuesta marcada por la valentía para seguir su propia visión creativa. Diseñó para artistas y celebridades, consolidándose como un referente en el entretenimiento televisivo y en los eventos de alta costura.

Egresado de la Universidad Jannette Klein, Terrones construyó una trayectoria de más de tres décadas y fue admirado por sus creaciones enérgicas, su estética teatral y su gusto por los elementos victorianos, como los corsés que tanto distinguieron su firma. (Con información de El Universal)

Temas


Espectáculos
Luto
Moda

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡147%! lesionados en accidentes de tránsito
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
La presidenta Claudia Sheinbaum expresa sus condolencias a la familia de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, tras su asesinato durante la celebración del Día de Muertos en Michoacán

‘Condenable, cobarde, vil homicidio’: Sheinbaum señala investigaciones sobre asesinato de Carlos Manzo
El morenista tiene únicamente una iniciativa aprobada, la cual declaró 2022 como el Año de Ricardo Flores Magón, ordenando inscribir la leyenda en la documentación oficial y establecer un programa de actividades conmemorativas.

Aseguran que gestión de Noroña en el Senado, fue sólo ‘cosmética’ sin cambios en actividad parlamentaria
Profeco reporta que la gasolinera PETRO 7 SEVEN PETRO en Saltillo, Coahuila, registró el precio de gasolina más alto del país, con 24.99 pesos por litro y un margen de ganancia de 5.34 pesos, dentro del programa “Quién es quién” en precios de combustibles

Gasolinera de Saltillo registra el precio más alto del país, informa Profeco
Liverpool participará en El Buen Fin 2025 del 13 al 17 de noviembre con descuentos en todas sus áreas de venta, compras en línea 24/7 y beneficios como envío gratis, meses sin intereses y Click &amp; Collect.

Liverpool se prepara para El Buen Fin 2025: horarios y departamentos con ofertas
Little superó a Justin Tucker y dejó su nombre grabado en los libros de la liga.

Cam Little rompe el récord histórico de gol de campo en la NFL con patada de 68 yardas ante Raiders