Luto en la farándula y la moda mexicana: muere el diseñador Héctor Terrones

Si bien en los últimos años han surgido nuevos nombres en el mundo de la moda mexicana, uno de los más reconocidos desde finales de los años noventa fue Héctor Terrones, pionero en abrir espacios para los diseñadores del país y consolidar una carrera seria y con estilo propio. Por ello, su fallecimiento este viernes, a los 59 años, deja un profundo vacío en el espectáculo y la industria de la moda.

La noticia comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales, donde actrices, conductoras y clientas lamentaron su partida y enviaron mensajes de condolencia a su familia y círculo cercano.

De manera oficial, la directora de Fashion Week México, Beatriz Calles, confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales y detalló que el funeral se llevará a cabo este sábado en una funeraria de la Ciudad de México.