Luto en la farándula y la moda mexicana: muere el diseñador Héctor Terrones
Apenas la mañana del viernes compartió en redes sociales una fotografía luciendo su disfraz de Halloween
Si bien en los últimos años han surgido nuevos nombres en el mundo de la moda mexicana, uno de los más reconocidos desde finales de los años noventa fue Héctor Terrones, pionero en abrir espacios para los diseñadores del país y consolidar una carrera seria y con estilo propio. Por ello, su fallecimiento este viernes, a los 59 años, deja un profundo vacío en el espectáculo y la industria de la moda.
La noticia comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales, donde actrices, conductoras y clientas lamentaron su partida y enviaron mensajes de condolencia a su familia y círculo cercano.
De manera oficial, la directora de Fashion Week México, Beatriz Calles, confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales y detalló que el funeral se llevará a cabo este sábado en una funeraria de la Ciudad de México.
¿DE QUÉ MURIÓ HÉCTOR TERRONES?
De acuerdo con N+, el publicista Álex Rubí informó mediante un comunicado que el diseñador, precursor del Fashion Week México, murió a causa de un infarto fulminante, sin ofrecer más detalles sobre el momento o el lugar del deceso.
Entre la larga lista de celebridades con las que trabajó se encuentran Lorena Herrera, Bárbara Mori, Jacqueline Bracamontes, Montserrat Oliver, Eugenia Cauduro y Lupita Jones. Además, fue colaborador del programa matutino ‘Hoy’ y mantenía una estrecha amistad con Galilea Montijo y Andrea Legarreta.
Terrones también participó en programas de televisión como ‘Cuéntamelo Ya!’ y en el reality de TV Azteca ‘Soy famoso, ¡sáquenme de aquí!’ en 2022.
UN LEGADO FIRME
Héctor Terrones será recordado por su estilo atrevido, extravagante y lleno de originalidad, con una propuesta marcada por la valentía para seguir su propia visión creativa. Diseñó para artistas y celebridades, consolidándose como un referente en el entretenimiento televisivo y en los eventos de alta costura.
Egresado de la Universidad Jannette Klein, Terrones construyó una trayectoria de más de tres décadas y fue admirado por sus creaciones enérgicas, su estética teatral y su gusto por los elementos victorianos, como los corsés que tanto distinguieron su firma. (Con información de El Universal)