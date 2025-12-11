¡Madrina de Lujo! Inaugura Galilea Montijo restaurante en Saltillo

/ 11 diciembre 2025
    ¡Madrina de Lujo! Inaugura Galilea Montijo restaurante en Saltillo
    Visita. La conductora convivió con fanáticos y agradeció el cariño recibido durante su visita. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

La estrella de Televisa visitó la ciudad para abrir una nueva sucursal de Pampas do Brasil, donde recibió muestras de cariño de fanáticos y comensales

Fanáticos, seguidores, clientes y prensa abarrotaron el recinto de Pampas do Brasil para ser de los primeros comensales del lugar y ver de cerca a la conductora tapatía Galilea Montijo.

Sonriente, amable y cercana a sus fans, Montijo platicó con VMÁS sobre su paso por la ciudad. “Yo feliz de venir a saludarlos personalmente a Saltillo”, dijo la conductora del Programa Hoy.

Tras la ceremonia en la que cortó el listón y dio por inaugurada oficialmente la sucursal en la capital de Coahuila, la estrella acompañó a los socios Claudio Romero, Fabiola Raya, Mauxi Arratia de Alarcón e Ignacio Alarcón durante el recorrido por el recinto.

¿QUÉ HIZO GALILEA EN SALTILLO?

La también actriz encabezó la inauguración de la sucursal número 29 de la cadena, que ya está lista para recibir al público saltillense en su nuevo local ubicado en Paseo Villalta, al norte de la ciudad.

“Es un éxito más. Es un lugar que está en toda la República; es un éxito que lo tengan aquí en Saltillo. Y ya me están diciendo que la próxima será en mi tierra, y eso me emociona más”, comentó la conductora.

Montijo se dijo contenta de recibir el cariño y la emoción de los fanáticos, quienes, al igual que ella, fueron de los primeros en disfrutar la experiencia gastronómica del restaurante.

“Feliz de recibir su cariño personalmente, y muchísimas gracias por cómo me recibieron”, expresó la titular de Netas Divinas.

FUTURO EN 2026

Al ser cuestionada sobre los proyectos que tendrá el próximo año, Gali aseguró que seguirá muy presente en la televisión.

“Muchas cosas que se están ahí cocinando. Lo seguro: Programa Hoy, la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México —para que no se la pierdan— y sorpresillas por ahí que vamos a tener”, adelantó a VMÁS. Tras concluir la charla y atender a sus fans Montijo disfrutó de la comida, los cortes, ensaladas y menú que ofrece el lugar.

