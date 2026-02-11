Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham

TÍTULO— Sale Marc Anthony en defensa de David y Victoria Beckham por lío familiar

SUMARIO— El cantante fue señalado por su participación en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en 2022

Hasta en las mejores familias hay escándalos y malos entendidos entre padres, hijos, nueras y yernos. Así quedó demostrado nuevamente luego de que saliera a la luz pública el distanciamiento entre David y Victoria Beckham y su hijo mayor, Brooklyn. Sin embargo, en esta ocasión Marc Anthony terminó involucrado debido a su participación en la boda del primogénito de la pareja.

El cantante puertorriqueño aseguró que la versión que circula en redes sociales —y de la que muchos se han mofado— “no refleja la verdad”, en referencia a las acusaciones de que Victoria Beckham habría acaparado la atención con un supuesto “baile inapropiado”.

“Estoy muy unido a la familia, pero no tengo nada que decir sobre lo que ha pasado allí. Es muy lamentable cómo se está desarrollando todo, pero no refleja la verdad”, declaró el salsero en entrevista con The Hollywood Reporter.