Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 11 febrero 2026
    Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham

El cantante fue señalado por su participación en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en 2022

TÍTULO— Sale Marc Anthony en defensa de David y Victoria Beckham por lío familiar

SUMARIO— El cantante fue señalado por su participación en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en 2022

Hasta en las mejores familias hay escándalos y malos entendidos entre padres, hijos, nueras y yernos. Así quedó demostrado nuevamente luego de que saliera a la luz pública el distanciamiento entre David y Victoria Beckham y su hijo mayor, Brooklyn. Sin embargo, en esta ocasión Marc Anthony terminó involucrado debido a su participación en la boda del primogénito de la pareja.

El cantante puertorriqueño aseguró que la versión que circula en redes sociales —y de la que muchos se han mofado— “no refleja la verdad”, en referencia a las acusaciones de que Victoria Beckham habría acaparado la atención con un supuesto “baile inapropiado”.

“Estoy muy unido a la familia, pero no tengo nada que decir sobre lo que ha pasado allí. Es muy lamentable cómo se está desarrollando todo, pero no refleja la verdad”, declaró el salsero en entrevista con The Hollywood Reporter.

¿QUÉ PASÓ CON MARC ANTHONY?

El exesposo de Jennifer Lopez se vio salpicado por haber actuado en la recepción de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en 2022.

El hijo mayor de los Beckham, quien llevaría casi tres años distanciado de su familia, acusó a finales de enero a sus padres de intentar sabotear su relación con la modelo. A través de historias en Instagram, aseguró que el día de su boda Marc Anthony supuestamente lo llamó al escenario para bailar con su madre en lugar de su esposa.

“Frente a nuestros 500 invitados, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero en lugar de eso me esperaba mi madre para bailar conmigo”, escribió Beckham. “Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Adiós para siempre? Britney Spears se despide de su legado musical tras vender su catálogo por millonaria suma

EN SILENCIO

Hasta el momento, ni David ni Victoria Beckham han respondido públicamente a las acusaciones de su hijo, quien también aseguró que no le interesa reconciliarse con sus padres.

Mientras tanto, Marc Anthony se prepara para iniciar su primera residencia en Las Vegas, titulada Marc Anthony: Vegas... My Way!, que arrancará el próximo 13 de febrero.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Marc Anthony

Organizaciones


The Hollywood Reporter

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El que parte y reparte

El que parte y reparte
true

Baja Sheinbaum homicidios y desapariciones: Ya sólo falta que la gente se lo crea
Mientras México restringe la compra legal a través de un modelo centralizado y militarizado, la disponibilidad en Estados Unidos mantiene un flujo constante.

Sedena: casi 80% de las armas incautadas desde 2024 provienen de Estados Unidos
El cantautor hispanofrancés retoma su gira latinoamericana, generando expectativa de una posible presentación en el Zócalo capitalino o en festivales importantes.

Manu Chao podría regresar a México tras años de veto; gira latinoamericana genera expectativa
Marzo de 2026 será un mes clave para miles de personas que mantienen registros negativos en el Buró de Crédito. De acuerdo con las reglas de esta Sociedad de Información Crediticia, ciertos adeudos pueden eliminarse del historial dependiendo del monto en UDIS.

Buró de Crédito... ¿Cuáles son las deudas que se borrarán en marzo de 2026?
La Secretaría de Bienestar abrió el registro 2026 para la Pensión de Adultos Mayores. Te contamos cuándo, cómo y dónde puedes inscribirte si ya cumpliste 65 años, así como los requisitos oficiales.

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo, cómo y dónde me puedo registrar si ya cumplí los 65 años?

La rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo alcanzó un nuevo nivel durante la presentación de Ring Royale, el evento de box entre celebridades que se celebrará en la Arena Monterrey.

Hay tiro entre Alfredo Adame y Carlos Trejo... Ring Royale logró la ‘pelea del siglo’ (video)
El equipo trabajó aspectos defensivos y ofensivos durante su práctica en Torreón.

Algodoneras de Unión Laguna retoman gira con visita clave a Bravas de León: fecha, hora y dónde ver