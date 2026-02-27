Más de Robert Duvall, ‘Scream’ y ‘Nuremberg’

Luego de recordar algunos de los primeros títulos en la filmografía del primer actor Robert Duvall en la columna pasada, encontramos otros más en el streaming que vale la pena rescatar de su filmografía.

La primera de ellas, aunque no le valiera ninguna nominación al Oscar, es una de sus mejores películas de los años 70 además de “El padrino” (1972) y “Apocalipsis ahora” (1979) y se trata de “Poder que mata” (Sidney Lumet, 1976), es gran sátira ahora sí que sobre el poder y la mezquindad de los ejecutivos de un corporación televisiva ficticia a mediados de aquella década donde Duvall es uno de los grandes elementos histriónicos de un elenco que contó nada menos que con tres ganadores del Oscar por su trabajo en este clásico (Peter Finch como Mejor Actor; Faye Dunaway como Mejor Actriz y Beatrice Straight como Mejor Actriz de Reparto) disponible en Prime Video.

En el catálogo de esa misma plataforma podemos ser testigos de la versatilidad del actor en otros dos títulos: el primero “Colores de guerra” (Dennis Hopper, 1988) donde sostiene un duelo de actuaciones con otro actual ganador y nominado a la estatuilla dorada como Sean Penn como el policía mentor de un novato como patrulleros de Los Ángeles lidiando con la violencia de las pandillas de aquellos años, y el segundo “Asesinato a ritmo de tango”, escrita y dirigida por él interpretando a un asesino a sueldo que viaja hasta Argentina para ejecutar a un general de la época de la dictadura en lo que se involucra con una bailarina de tango (su hoy viuda Luciana Pedraza).

En la cartelera quizás uno de los estrenos más esperado no solo del año sino desde que se anunció sus filmaciones tras la abrupta salida de sus protagonistas originales Melissa Barrera y Jenna Ortega tanto por posturas políticas como “solidaridad” es el de la séptima entrega de “Scream” que este año con exactitud cumple 30 años de haber estrenado su original y trae de vuelta a dos de las protagonistas originales: Neve Campbell, luego de no aparecer en la sexta pero ahora como protectora de su hija adolescente en peligro, y Courteney Cox luego de haber sido asesinada en apariencia precisamente en el capítulo anterior y por ello dar mayor expectación a ese regreso.

Para quienes no son precisamente seguidores de esta franquicia pero sí de buenos filmes, hoy también las salas de cine de México estrenan “Nuremberg: El Juicio del Siglo”, segundo largometraje del director James Vanderbilt (“Conspiración y poder”) quien ahora se remonta a otra historia real pero del siglo XX como lo fueron los juicios de Nuremberg contra los nazis responsables de crímenes de guerra que aunque tiene incluso en la mencionada plataforma de streaming un gran antecedente en la ganadora del Oscar “El Juicio de Nuremberg” (Stanley Kramer, 1961) no desmerece por el duelo de actuaciones de otros ganadores como Russell Crowe y Rami Malik.

