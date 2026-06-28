Más que un arcoíris: el significado de cada color de la bandera del orgullo LGBTIQ+

Más que un arcoíris: el significado de cada color de la bandera del orgullo LGBTIQ+

+ Seguir en Seguir en Google
Israel García
por Israel García

La Bandera del Progreso reúne décadas de historia, inclusión y lucha por los derechos de las diversidades sexuales a través de sus colores y símbolos

Show
/
COMPARTIR

Aunque está por concluir el Mes del Orgullo, siguen existiendo dudas sobre los elementos que rodean la celebración y conmemoración de la lucha por los derechos y la igualdad de las diversidades sexuales.

En VMÁS te compartimos el significado de la Bandera del Progreso, diseñada por Daniel Quasar en 2018. Su diseño proviene de la fusión de tres referencias históricas: la bandera arcoíris original de Gilbert Baker (1978), la bandera trans de Monica Helms (1999) y la bandera inclusiva de Filadelfia (2017).

$!Cada color de la bandera representa valores, identidades y luchas que forman parte de la historia del movimiento por la diversidad sexual.
Cada color de la bandera representa valores, identidades y luchas que forman parte de la historia del movimiento por la diversidad sexual. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

LOS SIGNIFICADOS

Rojo: Simboliza la vida, representando la fuerza vital y la energía intrínseca de las personas que integran la comunidad.

Naranja: Encarna la sanación, haciendo referencia a la resiliencia y al proceso de recuperación histórica frente a la discriminación.

Amarillo: Evoca la luz del sol, un elemento que representa la visibilidad pública, el brillo y el optimismo del movimiento.

$!Más que un arcoíris: el significado de cada color de la bandera del orgullo LGBTIQ+

Verde: Representa la naturaleza, aludiendo al crecimiento del activismo y a la diversidad como un aspecto inherente del ser humano.

Azul: Simboliza la serenidad y la armonía, conceptos clave para la coexistencia pacífica y la salud mental colectiva.

Violeta: Encarna el espíritu, honrando la identidad, el orgullo y la riqueza cultural de la comunidad.

Celeste: Representa a las identidades trans masculinas.

Rosa: Simboliza a las identidades trans femeninas.

Blanco: Evoca a las personas no binarias, intersexuales o en transición, funcionando como un símbolo de neutralidad y apertura.

Marrón: Destaca a las comunidades queer racializadas, visibilizando la interseccionalidad.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/un-paso-historico-el-orgullo-lgbt-abarrota-saltillo-de-la-mano-de-paper-cut-AF21712174

Negro: Rinde homenaje a las personas que viven con VIH/SIDA y conmemora a quienes perdieron la vida a causa de la pandemia.

Así que, más allá de ser solo un elemento o un “accesorio”, como algunas personas ajenas al movimiento consideran que es, la bandera del orgullo representa un discurso, mantiene vivo el mensaje de la diversidad y simboliza una lucha que resiste y persiste, incluso en ciudades como Saltillo, México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Espectáculos
Vida
Viral
Localizaciones
Saltillo
Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Coahuila además está entre los 10 estados del País con mayor tasa de deserción en nivel medio superior.

Pierde Coahuila 32 planteles de preparatoria y más de 400 maestros en el último año
Tras el anuncio, llovieron críticas contra el mandatario de Nuevo León; habitantes de García le exigieron abasto de agua.

Anuncia Samuel García cerveza gratis por Mundial; le llueven críticas
Las agresiones habrían ocurrido cuando Rodríguez Padilla todavía estaba al frente de Petróleos Mexicanos.

Abren investigación contra exdirector de Pemex por agresión a su esposa
EU bombardea a Irán

Estados Unidos bombardea Teherán en ‘legítima defensa’ según Trump
La economía de Venezuela parecía renacer. Entonces golpearon los terremotos

La economía de Venezuela parecía renacer. Entonces golpearon los terremotos
Trump selecciona al oficial Lance Schroyer como director de ICE

Donald Trump selecciona a Lance Schroyer como nuevo director de ICE
Pérez Tueme fue vinculado recientemente como pareja sentimental de la exalcaldesa Sandra Cuevas; ella no ha emitido postura sobre la captura.

Nuevo novio de Sandra Cuevas cuenta con orden de aprehensión en Coahuila
México y Estados Unidos inauguran planta para prevenir propagación del gusano barrenador

Sheinbaum y Estados Unidos inauguran producción para combatir al gusano barrenador en Chiapas