$!Más que un arcoíris: el significado de cada color de la bandera del orgullo LGBTIQ+

Aunque está por concluir el Mes del Orgullo, siguen existiendo dudas sobre los elementos que rodean la celebración y conmemoración de la lucha por los derechos y la igualdad de las diversidades sexuales. En VMÁS te compartimos el significado de la Bandera del Progreso, diseñada por Daniel Quasar en 2018. Su diseño proviene de la fusión de tres referencias históricas: la bandera arcoíris original de Gilbert Baker (1978), la bandera trans de Monica Helms (1999) y la bandera inclusiva de Filadelfia (2017).

LOS SIGNIFICADOS Rojo: Simboliza la vida, representando la fuerza vital y la energía intrínseca de las personas que integran la comunidad. Naranja: Encarna la sanación, haciendo referencia a la resiliencia y al proceso de recuperación histórica frente a la discriminación. Amarillo: Evoca la luz del sol, un elemento que representa la visibilidad pública, el brillo y el optimismo del movimiento.

Verde: Representa la naturaleza, aludiendo al crecimiento del activismo y a la diversidad como un aspecto inherente del ser humano. Azul: Simboliza la serenidad y la armonía, conceptos clave para la coexistencia pacífica y la salud mental colectiva. Violeta: Encarna el espíritu, honrando la identidad, el orgullo y la riqueza cultural de la comunidad.

Celeste: Representa a las identidades trans masculinas. Rosa: Simboliza a las identidades trans femeninas. Blanco: Evoca a las personas no binarias, intersexuales o en transición, funcionando como un símbolo de neutralidad y apertura. Marrón: Destaca a las comunidades queer racializadas, visibilizando la interseccionalidad.