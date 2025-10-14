Massacre: entrevista y concierto en Café Iguana, Monterrey

    Massacre: entrevista y concierto en Café Iguana, Monterrey
    FOTO: VANGUARDIA

Previo a un meet and greet con sus fans, Massacre habló sobre cómo su música se inspira con el horror cósmico

El 10 de octubre, la agrupación de Death Metal, Massacre, se presentó en el escenario principal del legendario Café Iguana, en el Barrio Antiguo de Monterrey, Nuevo León.

Por su gira del 2025, Latam Beyond Tour, la agrupación originaria de Florida, pudo atestiguar cómo su música, no solo invoca seres cósmicos, sino que vuelve frenéticos a sus escuchas que habitan del otro lado de la frontera sur estadounidense.

Con el apoyo de Dark Vission Entertainment, Gilberto González y Pedro Hernández, los integrantes de Massacre accedieron a recibir una entrevista, momentos previos al meet and greet dentro de la tienda de Dark Vission. Durante la entrevista, cada uno de los integrantes de la banda, respondió con visible entusiasmo y amabilidad.

La banda de Massacre está integrada por su vocalista y fundador, Kam Lee; el bajista, Tim Wilson; el guitarrista, Carlos González; y el baterista, Elden Santos.

Aunque la tienda, ofreció un intérprete, la barrera del lenguaje no fue problema durante la breve sesión de las siguientes preguntas.

¿CUÁL HA SIDO SU REACCIÓN ANTE LOS FANÁTICOS DE LATINOAMÉRICA?

Casi al unísono, los integrantes de Massacre concordaron que la audiencia de Latinoamérica era ‘increíble’. El baterista de la agrupación, Elden Santos, describió a los asistentes como ‘apasionados’, e incluso Tim Wilson aseguró que la intensidad de los fanáticos supera a la de Estados Unidos, y otras partes del mundo.

¿QUÉ OPINAN SOBRE LA CENSURA EN EL ARTE RELACIONADO CON LA VIOLENCIA?

Ante la presente pregunta, se hizo la contextualización que en México, cierto tipo de música, ha recibido cancelaciones y censura por parte de las autoridades, ya que sus temáticas y letras se relacionan con el crimen organizado y la violencia.

Para la respuesta, el más vocal de la agrupación fue Tim Wilson. Argumentó que a diferencia de la música metal, o en este caso: el death metal, hay tipos de música que incursionan violencia, porque los escuchas lo interpretan como algo a emular, para recrear lo que se describe.

Pero destacó que aunque el death metal es violento, por sus letras y música, su esencia es pacífica.

Tanto Tim Wilson, como Kam Lee y Carlos González, hicieron la distinción que el death metal, en su mayoría, se basa en fantasía, mitología o, en su mayor expresión, historias ficticias de horror, como películas y libros, siendo una recreación de un mismo género artístico, pero en otro formato. El guitarrista, Carlos González, hizo la anotación que el metal puede hablar de muchos tópicos, pero en el caso del death metal, la palabra ‘death’ (muerte) resume a la perfección los tipos de temas a exponer en sus conciertos.

Con el death metal, no ves a nadie sacrificando a algo’ afirmó Tim Wilson, haciendo alusión a las temáticas de ‘horror’ que manejan en las canciones.

Por igual, no faltó la gracia de sus contestaciones, ya que durante la entrevista se agregó el comentario sobre el sacrificio, que aunque no es algo que ocurra, no le quita lo ‘cool’. Posteriormente, tanto los presentes del meet and greet, como la banda carcajeó.

Sin embargo, Kam Lee hace la puntuación sobre que no dudan que siempre habrá un ‘loco’, que fomente violencia y sea fanático de la música metal.

¿POR QUÉ EN LA DISCOGRAFÍA DE MASSACRE HAY TANTAS REFERENCIAS AL TRABAJO DE H.P. LOVECRAFT Y AL HORROR CÓSMICO?

Para la siguiente pregunta, Kam Lee tomó dirección de la respuesta. Aseguró que su visión del mundo y el universo, empatiza con las ideas de horror cósmico que los trabajos de Lovecraft manifestaron en la cultura popular de la literatura fantástica y de ciencia ficción. Kam Lee explicó que las temáticas que aborda en su música, tanto en tonalidad, ambiente y letra, buscan asemejarse a la sensación de insignificancia que los protagonistas del horror cósmico sufren en las respectivas tramas.

El vocalista mencionó que la idea de seres todopoderosos, que ven como nada a la humanidad, siempre le ha parecido fascinante. Para la respuesta, afirmó ser ateo, y que su perspectiva de la humanidad, se afina con la filosofía nihilista. Concluyó que la idea de la humanidad, siendo diminuta, y no muy especial en el cosmos, le es fascinante, y por ello, utiliza el trabajo de Lovecraft, y el horror cósmico, como un vehículo para transmitir esa ilustración de misantropía.

¿SI MÉXICO TUVIESE UNA CANCIÓN DE MASSACRE COMO SOUNDTRACK, CUÁL SERÍA?

Para la última pregunta, la contestación fue rápida, casi como si la idea ya hubiese cruzado por sus mentes durante el tour, o quizás desde antes.

Sin la necesidad de debatirlo, o de cuestionarlo, el grupo dejó que Kam Lee contestara ‘Chamber of Ages’, una canción perteneciente a su álbum insignia y debut ‘From Beyond’.

La canción hace mención de una cámara, de tipo sepulcral, repleta de cadáveres en pleno proceso de putrefacción. Posiblemente, la correlación yace con las historias ‘macabras’ que hay sobre las culturas mesoamericanas, como la Mexica, con respecto a los sacrificios humanos y otras acciones culturales de tales épocas.

CONCIERTO DE MASSACRE EN CAFÉ IGUANA

Para las 19 horas, la gente ya llenaba la sala de conciertos principal en el mítico Café Iguana, en Barrio Antiguo, Monterrey. La cerveza estaba fría, el silencio era constantemente interrumpido por la emoción de los espectadores. De manera intuitiva, se dejó un espacio circular en el centro de la cancha. Los veteranos de la escena metal reconocen que ese sitio se utiliza para que los fanáticos, más erráticos y frenéticos, comiencen el slam, en el mosh pit.

Antes del evento principal, se presentó AVATAR de Monterrey, una agrupación icónica de la escena metal regiomontana. Con un death metal melódico, construyeron el ambiente perfecto. Sus riffs y guturales resonaron en las paredes, y la emoción de los espectadores se nutrió.

Con los oídos ardiendo, y el corazón palpitando, los fanáticos vieron a Avatar despedirse, y tras un telón rojo sangre, el equipo de Massacre se preparó.

El telón se abrió al ritmo del bombo y la guitarra, y menos de un minuto, el brutal show de death metal clásico de Massacre comenzó, por primera vez, en Monterrey.

Durante las primeras canciones del concierto, Kam Lee portó una máscara de Blue Demon, regalada por el equipo de Dark Vission entertainment.

La playlist oficial del concierto en Monterrey fue:

*) Dawn of Eternity

*) Cryptic Realms

*) Biohazard

*) Provoked Accurser

*) From Beyond

*) Chamber of Ages

*) Defeat remains

*) Symbolic Immortality

*) Succubus

*) Corpse grinder

*) Evil Dead

El concierto fue breve, pero no hubo momento de tranquilidad. Incluso cuando diminutos problemas técnicos ocurrieron, el equipo logró solucionarlo.

Durante esa hora y media, los metaleros del noreste disfrutaron del doble pedal de Elden Santos, los golpeteos de Tim Wilson, los guturales de ultratumba de Kam Lee y la guitarra desgarradora de Carlos González.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

