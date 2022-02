‘Me duele y mucho’: Belinda rompe el silencio tras ruptura con Christian Nodal

Desde el anuncio de la ruptura de su relación que hizo público el cantante mexicano Christian Nodal el pasado sábado , Belinda no se había pronunciado hasta la noche de ayer martes.

“Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho”, expresó la intérprete de “Amor A Primera Vista”.

De igual forma, terminó su mensaje con una frase de la filósofa francesa Simone De Beauvoir, que dice que “el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida”, y que con eso cierra este ciclo en su vida.

Nodal, por su parte, ayer lunes firmó un nuevo contrato con la disquera Sony Music, con lo que dijo adiós a Universal, quien el año pasado le impuso un veto.