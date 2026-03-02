Harry Styles estrenará concierto exclusivo en Netflix este domingo

El cantante Harry Styles decidió convertir su regreso a la música en un evento mundial. Y es que, a tan solo días de la salida de su disco ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’, el británico anunció que llevará este lanzamiento al streaming. De acuerdo con la información oficial, Styles presentará un concierto especial en el que, por primera vez, cantará los 12 temas que componen su nueva faceta artística.

¿CUÁNDO ES EL CONCIERTO? La noticia fue dada a conocer en las redes sociales del cantante, a través de un video con el que no solo invitó a todos sus fans a acompañarlo, sino que reveló que no estará solo en esta aventura, pues trabajará de la mano de Netflix: “Estás invitado al especial de Netflix: ‘Harry Styles; una noche en Manchester’”, aparece en el clip. El show fue grabado en Manchester, Inglaterra, y marca la primera presentación oficial de Harry tras cuatro años de ausencia.

TE PUEDE INTERESAR: Regresan los Wayans: ‘Scary Movie 6’ se burla del nuevo terror en su primer tráiler El estreno será este domingo 8 de marzo y se realizará de manera simultánea en varios países, incluido México. En cuanto al horario, para México el material estará disponible a partir de las 14:00 horas y, una vez liberado, permanecerá en el catálogo de la plataforma. Además de este evento, Harry ya se prepara para el arranque de su tour mundial ‘Together, Together’, con el que ofrecerá seis conciertos en la Ciudad de México. (Con información de El Universal).

Publicidad