Harry Styles estrenará concierto exclusivo en Netflix este domingo

Show
/ 2 marzo 2026
    Debut. Harry Styles presentará por primera vez en vivo los temas de su nuevo álbum en un especial exclusivo de Netflix. FOTO: AP

El cantante británico celebrará su nuevo álbum con un especial grabado en Manchester que se transmitirá a nivel mundial

El cantante Harry Styles decidió convertir su regreso a la música en un evento mundial. Y es que, a tan solo días de la salida de su disco ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’, el británico anunció que llevará este lanzamiento al streaming.

De acuerdo con la información oficial, Styles presentará un concierto especial en el que, por primera vez, cantará los 12 temas que componen su nueva faceta artística.

¿CUÁNDO ES EL CONCIERTO?

La noticia fue dada a conocer en las redes sociales del cantante, a través de un video con el que no solo invitó a todos sus fans a acompañarlo, sino que reveló que no estará solo en esta aventura, pues trabajará de la mano de Netflix: “Estás invitado al especial de Netflix: ‘Harry Styles; una noche en Manchester’”, aparece en el clip.

El show fue grabado en Manchester, Inglaterra, y marca la primera presentación oficial de Harry tras cuatro años de ausencia.

El estreno será este domingo 8 de marzo y se realizará de manera simultánea en varios países, incluido México. En cuanto al horario, para México el material estará disponible a partir de las 14:00 horas y, una vez liberado, permanecerá en el catálogo de la plataforma.

Además de este evento, Harry ya se prepara para el arranque de su tour mundial ‘Together, Together’, con el que ofrecerá seis conciertos en la Ciudad de México. (Con información de El Universal).

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

