¿Otra vez? Denuncia chef a equipo de Kylie Jenner por estrés laboral que provocó aborto espontáneo

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    ¿Otra vez? Denuncia chef a equipo de Kylie Jenner por estrés laboral que provocó aborto espontáneo
    Enfrentamiento. La denuncia se suma a otros procesos legales que enfrenta el entorno laboral de Kylie Jenner por presuntas malas condiciones de trabajo. FOTO: FACEBOOK@KYLIEJENNER

Esta sería la tercera demanda que recibe la modelo y empresaria en el año por acusaciones de explotación y acoso laboral, racismo y condiciones laborales extremas

No hay duda de que Kylie Jenner está involucrada en problemas serios con su equipo de trabajo y el personal que presta servicios y atiende su casa, ya que esta semana una mujer que trabajaba para ella como chef hizo oficial su denuncia y la acusa de que las exigencias y el agotamiento derivados de su trabajo le provocaron un aborto espontáneo.

La denuncia se hizo pública a través del diario Los Angeles Times y fue retomada por TMZ, medios que también han dado voz a otras ex empleadas de Jenner que han hecho públicos los presuntos abusos y las denigrantes condiciones de trabajo de las que aseguran haber sido víctimas.

La chef presentó una demanda contra Kylie a principios de esta semana, en la que alega que debía trabajar habitualmente entre 11 y 12 horas diarias, cinco días a la semana, además de que se le asignaban tareas físicamente extenuantes, según sus declaraciones.

EL TERROR EN LA COCINA DE KYLIE

La denunciante explica que fue contratada cerca del Día de Acción de Gracias de 2024 y que, semanas más tarde, informó a sus supervisores que tenía tres meses de embarazo.

Asegura que, durante la Nochevieja de 2024, le ordenaron trasladar alimentos pesados cruzando la calle y cuesta arriba sin ayuda alguna, lo que, según ella, la dejó “ahogándose y sin aliento”. Además, afirma que “necesitó la asistencia del personal de seguridad, que intervino para proporcionarle agua y ayuda”, según consta en la denuncia.

Posteriormente, alrededor del 1 de febrero de 2025, la mujer afirma que fue asignada a la fiesta de cumpleaños del hijo de Kylie en Palm Springs, donde asegura no haber recibido el “apoyo adecuado” y que, pese a solicitar ayuda, sus supervisores la ignoraron.

La demanda señala que sufrió agotamiento físico y emocional al finalizar la velada y que despertó a la mañana siguiente tras sufrir una hemorragia grave. Relata que, en el hospital, los médicos le informaron que había perdido a su bebé.

@kyliejenner

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EL DOLOROSO MOMENTO

La mujer asegura que la pérdida fue muy angustiante, pero afirma que un supervisor de la casa de Jenner notó su estado de ánimo y la responsabilizó de “contagiar” de tristeza a la menor de las hermanas Kardashian. “Basta, simplemente basta. Estás alterando a Kylie. La estás deprimiendo”, le dijo.

Esta es la tercera demanda presentada contra Kylie en los últimos meses, ya que integrantes de su equipo de confianza enfrentan procesos legales promovidos por dos personas que aseguran haber trabajado como empleadas domésticas en su casa.

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Y, como ya es habitual en la familia Kardashian, la mamá de Stormi y Aire no se ha pronunciado y se ha mantenido alejada del drama que, una vez más, pone bajo la mirada pública los señalamientos sobre el trato hacia el personal que labora en su residencia.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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