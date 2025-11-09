‘Muerte por un Rayo’ y ‘el extraño retorno’ de Lucía Méndez

Un par de días después de las sorpresas que dio la política norteamericana en las primeras elecciones desde el año pasado que le dieron el triunfo a Trump, Netflix estrenó una serie relacionada al tema.

“Muerte por un Rayo” es una historia producida y protagonizada por los primeros actores Michael Shannon (“La forma del agua”) y Matthew Macfadyen (“Succession”) sobre la inusual elección desde la convención republicana de 1887 del congresista de Ohio, James Garfiled (Shannon), para convertirse en el vigésimo presidente de los Estados Unidos, así como de Charles Guiteau (Macfayden) el hombre que, tras ser reconocido como uno de sus más fervientes admiradores terminó por asesinarlo en medio de una producción de primer nivel a cargo de Mike Makowsky, ganador del Emmy a la Mejor Película para Televisión por “Mala Educación” (2019) para HBO.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas en el streaming, ya que un día después de este estreno a través de Netflix, el pasado viernes fue VIX la que nos ofreció el estreno de una serie de comedia que no sólo protagoniza sino también produce la actriz y cantante Lucía Méndez en compañía nada menos que de su hijo, el joven productor Pedro Antonio Méndez, que bajo el título de “Cómplices” podemos asegurar goza de una buena interesante premisa (idea además de ellos dos) pero que, justo un año después de la muy afortunada participación de Lucía en la serie “La Máquina” aquí, a diferencia del personaje de aquella, la presenta en total miscast.

La razón es que en el papel de la Josa, una especie de Laura Bozzo que junto a su productora (Maribel Guardia); su asistente (Laura Flores) y la esposa del productor (Marjorie de Sousa) son sospechosas del asesinato del productor del reality show que conduce la diva de las telenovelas justo antes de renunciar a él tras 30 años de éxito por “hastío profesional”, lejos de lo que pudo haber sido una buena variante de la clásica comedia de 1980 “Cómo eliminar a su jefe”, tiene a todas las actrices protagonistas no solo en una competencia de cuál de ellas tuvo más restiradas o botox sino quién es la más pelada en sus diálogos que hacen de este un producto detestable.

