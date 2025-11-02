Muertos, extraterrestres y ‘la redención’ de Yalitza

/ 2 noviembre 2025
    Muertos, extraterrestres y ‘la redención’ de Yalitza

Estrenó con el retraso nada menos que un año este mismo fin de semana la serie titulada ‘Teacup’ llega justo a tiempo para los amantes del género del terror, en Universal+

Hoy es ‘Día de Muertos’, y es la mejor ocasión para recomendar series tanto extranjeras como de manufactura latinoamericana estrenadas tanto en las últimas semanas como en los últimos días relacionadas al tema:

Las dos primeras, “Lazarus” (Prime Video) y “Down the Cemetery Road:El misterio de Oxford” (Apple TV) tienen curiosamente como protagonistas tanto a psiquiatras como Jonathan y Joel Lazarus (Bill Nighy y Sam Claflin), quienes como padre e hijo compartirán en su entorno laboral un “sexto sentido” de ver gente muerta que involucra tanto a familiares como a pacientes, o una detective (Emma Thompson) y su clienta (Ruth Wilson) quienes tras las muertes tanto de familiares como vecinos en común descubren en el lugar referido de Inglaterra del título una conspiración que incluye desde muertos vivientes hasta vivos moribundos.

La tercera recomendación es de parte de Universal Plus el cual, aunque estrenó con el retraso nada menos que un año este mismo fin de semana la serie titulada “Teacup” llega justo a tiempo para los amantes del género del terror y la ciencia ficción ya su temática que nos remite a un clásico del género del terror como la película “La Noche de los Muertos Vivientes” (George A. Romero) ya que protagonizada por actores como Yvonne Strahovski (“El cuento de la criada”) y Scott Speedman (“Indramundo”) nos ubica en un área rural de Texas cuyos habitantes se verán forzados a aislarse del mundo ante una amenaza desconocida ocasionada en apariencia por extraterrestres.

Para terminar, el mismo día del estreno de “Teacup”, de vuelta a Prime Video cerró “con broche de oro” la semana de “Halloween” con la serie mexicana “Cometierra” que bajo la producción del argentino Daniel Burman tiene un elenco predominantemente mexicano que encabeza la joven actriz mexicana Lilith Curiel como Aylín, una joven que descubre que tiene el poder de comunicarse con la tierra y resolver crímenes empezando por el de una maestra que ella ve más como una amiga: Emma, interpretada por la nominada al Oscar Yalitza Aparicio (“Roma”), quien para su fortuna aquí “se saca la espina” que le dejó protagonizar el bodrio “Presencias”.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

