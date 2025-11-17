Necesitamos un equipo de cuidadores de la salud en quienes confiamos, y necesitamos colaborar con ellos. Cuidar de mi salud es mi chamba

Acá en mi tierra de 10 comerciales presentados en televisión, 7 u 8 son de medicamentos. Hemos hablado mucho de cómo la industria farmacéutica, supongo que de mano de los médicos (no sé cómo si no), inventa enfermedades y propaga las existentes para sostenerse. Me admiran los anuncios que después de hablar de las maravillas de un medicamento, proceden a comentar todos los posibles efectos secundarios. Un medicamento para la depresión puede causar pensamientos suicidas. Un medicamento para alergias alimenticias puede causar cáncer. A mí todo eso me deja en un vacío, un tanto indecisa y con miedo. He sabido que los dolores intensos de piernas a causa de cierta condición ha llevado a usar la amputación como remedio a un mal peor.

Un mes de estar escuchando estos anuncios me hace concluir que no tenemos, o no tengo, opción más que no hacer nada y sufrir las consecuencias o bien encontrar un médico en quien confiar. No es fácil tampoco. Estamos poniéndonos en manos de otra persona de manera continúa, y sin remedio. He encontrado que podemos formar un equipo eficiente entre médicos, nutriólogos, entrenadores personales, osteópatas, masajistas, y nosotros. Podemos agregar a la lista la familia y amigos, quienes velarán por nosotros si es que los dejamos hacerlo.

La salud no es un tema fácil. Hay puntos de no retorno que llevarán a un desenlace inevitable, a la vez que hay cambios grandes y algunos sencillos que pueden causar grandes giros en el bienestar y la salud. He vivido el último mes de mi vida cara a la muerte. Junto con eso estoy en tratamiento para situaciones de salud que seguramente pude haber evitado, o tal vez no. Lo que queda hoy es colaborar. Recuerdo a mi padre y a mi madrastra. Tenían una maleta, como una mochila grande, llena de medicamentos. No sé cómo le hacían para saber quién debía de tomar qué y a qué hora. Yo necesito colocar mis medicamentos como Jack Nicholson colocó su ropa para empacar en “Mejor Imposible”.

Evitemos promesas de soluciones milagrosas, y pongamos atención, colaborando con nuestro equipo de cuidadores de la salud.