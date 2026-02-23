Nick Reiner se declara inocente del asesinato de sus padres en California

El desenlace judicial en el caso del director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, parece estar lejos de resolverse. Este lunes, el principal sospechoso del homicidio y hijo de ambos, Nick Reiner, se declaró no culpable. El portal TMZ difundió el video en el que el joven aparece durante la lectura de cargos, acompañado de su asesora legal, la abogada Kimberly Green. Durante la audiencia, Nick se declaró inocente. Desde el 15 de diciembre —día en que fue arrestado— se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de sus progenitores, ocurrido el 14 de diciembre.

¿QUÉ PASÓ CON NICK REINER? Nathan Hochman, fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, fue el encargado de leer los cargos contra Reiner, de 32 años, entre los que se incluye el presunto delito de asesinato en primer grado y una alegación por circunstancias especiales, según reportes de medios estadounidenses. La audiencia estaba prevista para el 7 de enero, pero se retrasó después de que su abogado defensor penal, Alan Jackson —quien en el pasado ha representado a figuras como Harvey Weinstein y Kevin Spacey— se retirara del caso. El director de When Harry Met Sally y su esposa fueron hallados sin vida dentro de su residencia en Brentwood el 14 de diciembre. El hijo mediano de la familia fue detenido un día después.

EN SU CONTRA Nick Reiner había hablado públicamente sobre su lucha durante años contra la adicción a sustancias. También fue diagnosticado con esquizofrenia hace varios años. Algunos medios informaron que al momento del crimen recibía tratamiento por un trastorno psiquiátrico grave, por lo que se prevé que esta condición tenga un peso relevante en el proceso judicial. (Con información de El Universal y EFE).

