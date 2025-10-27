No era un rumor: Confirman Katy Perry y Justin Trudeau romance desde París

Desde París, y casi como en un cuento de hadas, se confirmó que Katy Perry y Justin Trudeau son pareja. La noticia se hizo oficial este fin de semana durante la celebración del cumpleaños número 41 de la intérprete de ‘Dark Horse’.

De acuerdo con TMZ, la pareja fue captada por fans y medios de comunicación al salir del espectáculo de cabaret Crazy Horse Paris, donde no pudieron evitar ser vistos por la prensa y el público mientras caminaban tomados de la mano.

Después del evento, ambos se dirigieron hacia un vehículo que los esperaba, mientras los fotógrafos captaban el momento. Tanto Katy como Justin lucían radiantes y, según testigos, se mostraron cariñosos y sonrientes en todo momento.