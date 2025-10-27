No era un rumor: Confirman Katy Perry y Justin Trudeau romance desde París
La cantante y el exprimer ministro canadiense fueron vistos tomados de la mano en la capital francesa durante la celebración de su cumpleaños número 41, tras meses de especulaciones sobre su relación
Desde París, y casi como en un cuento de hadas, se confirmó que Katy Perry y Justin Trudeau son pareja. La noticia se hizo oficial este fin de semana durante la celebración del cumpleaños número 41 de la intérprete de ‘Dark Horse’.
De acuerdo con TMZ, la pareja fue captada por fans y medios de comunicación al salir del espectáculo de cabaret Crazy Horse Paris, donde no pudieron evitar ser vistos por la prensa y el público mientras caminaban tomados de la mano.
Después del evento, ambos se dirigieron hacia un vehículo que los esperaba, mientras los fotógrafos captaban el momento. Tanto Katy como Justin lucían radiantes y, según testigos, se mostraron cariñosos y sonrientes en todo momento.
Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night ... the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy's 45th birthday.— TMZ (@TMZ) October 26, 2025
🎥 Best Image pic.twitter.com/aKx3ULkKn0
¿QUÉ PASÓ CON KATY PERRY?
La estrella pop deslumbró con un ajustado vestido rojo, combinado con una rosa que le fue obsequiada por un fan a la salida del evento. Justin Trudeau, por su parte, optó por un look elegante con traje y camisa negros.
Los rumores sobre un posible romance entre ambos comenzaron a finales de julio, cuando paparazzi los fotografiaron caminando juntos y compartiendo citas íntimas en Canadá, durante la gira “Life Time Tour” de Perry. Aunque en su momento ninguno de los dos hizo declaraciones, la química entre ellos era evidente para los fans y la prensa.
katy perry & justin trudeau took their romance public tonight in paris pic.twitter.com/SS1jP1bMx4— 𝓕avs (@favspopculture) October 26, 2025
En nuevas fotografías, tomadas a finales de septiembre por un turista, se puede ver a la intérprete de ‘California Gurls’ abrazando al político canadiense mientras él le acaricia el rostro. En otras imágenes, ambos aparecen besándose apasionadamente, confirmando así su relación.