No era un rumor: Confirman Katy Perry y Justin Trudeau romance desde París

/ 27 octubre 2025
    No era un rumor: Confirman Katy Perry y Justin Trudeau romance desde París
    Sorpresa. Katy Perry y Justin Trudeau pusieron fin a los rumores al mostrarse juntos y cariñosos en París, confirmando que mantienen una relación tras meses de especulaciones mediáticas. FOTOS: INTERNET

La cantante y el exprimer ministro canadiense fueron vistos tomados de la mano en la capital francesa durante la celebración de su cumpleaños número 41, tras meses de especulaciones sobre su relación

Desde París, y casi como en un cuento de hadas, se confirmó que Katy Perry y Justin Trudeau son pareja. La noticia se hizo oficial este fin de semana durante la celebración del cumpleaños número 41 de la intérprete de ‘Dark Horse’.

De acuerdo con TMZ, la pareja fue captada por fans y medios de comunicación al salir del espectáculo de cabaret Crazy Horse Paris, donde no pudieron evitar ser vistos por la prensa y el público mientras caminaban tomados de la mano.

Después del evento, ambos se dirigieron hacia un vehículo que los esperaba, mientras los fotógrafos captaban el momento. Tanto Katy como Justin lucían radiantes y, según testigos, se mostraron cariñosos y sonrientes en todo momento.

¿QUÉ PASÓ CON KATY PERRY?

La estrella pop deslumbró con un ajustado vestido rojo, combinado con una rosa que le fue obsequiada por un fan a la salida del evento. Justin Trudeau, por su parte, optó por un look elegante con traje y camisa negros.

Los rumores sobre un posible romance entre ambos comenzaron a finales de julio, cuando paparazzi los fotografiaron caminando juntos y compartiendo citas íntimas en Canadá, durante la gira “Life Time Tour” de Perry. Aunque en su momento ninguno de los dos hizo declaraciones, la química entre ellos era evidente para los fans y la prensa.

En nuevas fotografías, tomadas a finales de septiembre por un turista, se puede ver a la intérprete de ‘California Gurls’ abrazando al político canadiense mientras él le acaricia el rostro. En otras imágenes, ambos aparecen besándose apasionadamente, confirmando así su relación.

