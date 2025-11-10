¡No la esperaba! Revela Angélica Vale que se enteró de la solicitud de su divorcio por internet

Este fin de semana tomó por sorpresa a los fanáticos de Angélica Vale que luego de 14 años de matrimonio, esa relación llegó a su fin dejando más preguntas incluso para la propia actriz, cantante y conductora. Desde su programa de radio en Estados Unidos, la Vale reveló que se enteró de que su ex había comenzado con el trámite de divorcio de la misma manera en que el público, a través de la noticia que se difundió por internet. En ‘La Vale Show Live’, la también cantante se mostró conmovida al hablar de la situación, afirmando que su separación tuvo lugar hace ocho meses y que, desde hace un tiempo -sin especificar cuánto- ya no vive con el padre de sus hijos: Angélica y Daniel.

¿QUÉ DIJO ANGÉLICA VALE? Y, aunque explicó que, desde el viernes pasado -7 de noviembre-, su ex habló con ella para que comenzaran con los trámites de divorcio, la confirmación de que Otto Padrón ya había comenzado el proceso la tomó por sorpresa. “Nunca pensé que iba a vivir yo un momento así en mi vida. Primero les tengo que decir que sí, que sí, sí es cierto que me estoy divorciando, es cierto que, desde abril, estoy separada, ya no vivimos juntos”, precisó la actriz que, mañana, celebra su cumpleaños

Yo me enteré de la noticia de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, en familia, y con unos amigos, así me llegó la noticia, por un mensaje”.

Pues se enteró de ello de la misma manera que el público, con la noticia publicada por el comunicador argentino Javier Ceriani. “Yo me enteré de la noticia de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, en familia, y con unos amigos, así me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó, precisamente a Otto, de la noticia que había dado Javier Ceriani, yo no sabía que la había metido; me había llamado unos días antes para comenzar el proceso, yo le dije que sí”, detalló. También dijo que ella no fue la única tomada por sorpresa y que, al recibir la noticia de que ya se conocía públicamente su pretensión de divorciarse, Padrón le explicó que el momento en que la demanda había sido presentada estaba fuera de su control, ya que era algo de lo que estaba a cargo su abogado.

¿POR QUÉ SE DIVORCIÓ ANGÉLICA VALE? Conmovida hasta las lágrimas, Vale dijo que, su deseo, en esta separación, es el de llevar un proceso alejado de los conflictos, debido a que, para ella, su deber como madre está por encima que el dolor que pueda experimentar como mujer por el fin de su matrimonio, por lo que, en este momento, su prioridad es proteger la salud mental de sus menores. “Y sí, llevo ocho meses separadas y no se los había dicho, insisto, por el bien de mis hijos; Angélica tiene redes sociales y anoche le tuve que decir lo que había pasado, es un momento muy delicado para ella, para nosotros como familia”, dijo.