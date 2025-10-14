¡No pudo Jared Leto! Decepciona ‘Tron Ares’ con baja taquilla mundial

Show
/ 14 octubre 2025
    ¡No pudo Jared Leto! Decepciona ‘Tron Ares’ con baja taquilla mundial
    La película ha sido criticada por el público debido a su guión y a la actuación de Jared Leto. FOTO: ARCHIVO

El cantante y actor de 53 años no ha tenido éxito en los últimos años con producciones decepcionantes en taquilla como ‘Morbius’ (2022) y ‘Escuadrón Suicida’ (2016)

Con este nuevo bache en la historia actoral de Jared Leto Hollywood podría entender que no es un actor de venta de boletos. Ya que el filme que protagoniza, ‘Tron Ares’, no logró convencer a los asistentes a las salas de cine tras su estreno este fin de semana, figurando como una decepción en taquilla.

La tercera parte de la saga de ‘Tron’ enfrentó un comienzo flojo en taquilla. Hasta el momento, recaudando apenas 33.5 millones de dólares en Estados Unidos.

Además, la cinta de Disney no logró cautivar al público y, en su estreno mundial, solo acumuló una cifra global de 60 millones de dólares hasta este domingo según Box Office Mojo, con la esperanza de que los resultados mejoren conforme pasen las semanas.

MAL Y DE MALAS

Se esperaba que la película recaudara entre 45 y 50 millones de dólares en su debut en Estados Unidos. La cinta, protagonizada por Jared Leto, había sido retrasada en varias ocasiones debido a la huelga de actores y a diversos cambios en el guión.

La película original, ‘Tron: El Legado’, durante su paso por los cines a nivel mundial logró acumular más de 400 millones de dólares, superando su presupuesto de 170 millones.

En 2010 la cinta de Disney atrajo al público debido a sus efectos especiales y al soundtrack creado por el dúo de DJ’s Daft Punk, quienes trasladaron al público a la red en medio de una era donde las redes sociales comenzaban su auge.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Vaya sorpresa! Estará ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro sólo en el histórico Cinemas Alameda en Saltillo

La historia principal de la película sigue los eventos de ‘Tron: El legado’ (2010). En un futuro cercano, Sam Flynn (Garrett Hedlund), ahora presidente de ENCOM, ha desaparecido, dejando a las hermanas Kim a cargo de la compañía.

El proyecto de gran presupuesto, que presuntamente costó unos 150 millones de dólares, llegó 15 años después de que ‘Tron: El Legado’ se estrenara con 44 millones de dólares, para luego recaudar más de 400 millones a nivel mundial. (Con información de El Universal y AP)

Temas


Cine
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Jared Leto

Organizaciones


Disney

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III