¡No pudo Jared Leto! Decepciona ‘Tron Ares’ con baja taquilla mundial

Con este nuevo bache en la historia actoral de Jared Leto Hollywood podría entender que no es un actor de venta de boletos. Ya que el filme que protagoniza, ‘Tron Ares’, no logró convencer a los asistentes a las salas de cine tras su estreno este fin de semana, figurando como una decepción en taquilla. La tercera parte de la saga de ‘Tron’ enfrentó un comienzo flojo en taquilla. Hasta el momento, recaudando apenas 33.5 millones de dólares en Estados Unidos. Además, la cinta de Disney no logró cautivar al público y, en su estreno mundial, solo acumuló una cifra global de 60 millones de dólares hasta este domingo según Box Office Mojo, con la esperanza de que los resultados mejoren conforme pasen las semanas.

MAL Y DE MALAS Se esperaba que la película recaudara entre 45 y 50 millones de dólares en su debut en Estados Unidos. La cinta, protagonizada por Jared Leto, había sido retrasada en varias ocasiones debido a la huelga de actores y a diversos cambios en el guión. La película original, ‘Tron: El Legado’, durante su paso por los cines a nivel mundial logró acumular más de 400 millones de dólares, superando su presupuesto de 170 millones. En 2010 la cinta de Disney atrajo al público debido a sus efectos especiales y al soundtrack creado por el dúo de DJ’s Daft Punk, quienes trasladaron al público a la red en medio de una era donde las redes sociales comenzaban su auge.