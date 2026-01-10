¿No soportó el divorcio? Anuncia Adrián Marcelo que se retira de la comedia por ‘tiempo indefinido’

Show
/ 10 enero 2026
    ¿No soportó el divorcio? Anuncia Adrián Marcelo que se retira de la comedia por ‘tiempo indefinido’
    Futuro. El comediante regiomontano aseguró que tomará una pausa para enfocarse en su bienestar personal tras su divorcio. FOTO: ESPECIAL

El creador de contenido aseguró que necesita invertir tiempo en sí mismo, en medio de la ola de burlas y comentarios tras el fracaso de su matrimonio

A través de su cuenta de X, la cual utiliza como una ventana directa con sus seguidores, Adrián Marcelo confirmó que se retirará de los shows de comedia en vivo. Aunque no dio una fecha para su regreso, sí informó que San Diego y Las Vegas serán las últimas ciudades donde se presentará sobre un escenario.

“Me voy a retirar de la comedia por un tiempo indeterminado. San Diego y Las Vegas serán las últimas fechas de Hermanos de Leche este año. Vayan, si pueden. Es un show que hemos planeado y elaborado minuciosamente en equipo. Le pusimos cariño y mucho esfuerzo para pulirlo”, anunció el ex participante de La Casa de los Famosos México.

La decisión estaría relacionada con el proceso personal que atraviesa tras el divorcio que enfrenta con su esposa, Karina Puente, de quien se separó desde 2025.

¿QUÉ LE PASÓ A ADRIÁN MARCELO?

En el mismo mensaje, el exconductor de Multimedios aseguró que esta pausa es necesaria para replantear su carrera, aunque dejó claro que mantiene intacta su ambición profesional.

“No tengo duda de que volveré renovado. Mi deseo de convertirme en el mejor comediante mexicano sigue INTACTO, pero de momento necesito invertir tiempo en mí. Es justo y necesario”, escribió el regiomontano.

De momento necesito invertir tiempo en mí. Es justo y necesario”.
Adrián Marcelo, youtuber y comediante.

Aclaró que, aunque los shows en vivo junto a su amigo y compadre ‘La Mole’ no continuarán por ahora, el podcast semanal Hermanos de Leche seguirá activo.

“En los capítulos de Hermanos de Leche seguiré siendo el mismo hijo de perra ácido y tosco. Siempre me he mostrado transparente y, de momento, ES LO QUE HAY. Vendrán tiempos mejores”, agregó el llamado ‘villano’ de las redes sociales.

UN DIVORCIO MUY CANTADO

Fue en septiembre de 2025 cuando, durante una charla con la periodista Judith Grace, Adrián Marcelo habló por primera vez del proceso de incertidumbre y dolor que atravesaba en su matrimonio. Aunque en ese momento no confirmó el divorcio, sí dejó entrever la separación de Karina Puente.

La ruptura fue confirmada por el propio comediante el viernes pasado, cuando compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que sugirió el fin definitivo de la relación.

TE PUEDE INTERESAR: Otra vez a Saltillo: posponen fechas de ‘Enrollados’, espectáculo en vivo con Adal Ramones y el elenco de Otro Rollo

En la publicación mostró una imagen de lo que aparentemente fue su casa matrimonial y escribió: “Los cuatro años más infelices de mi vida los viví aquí. Nunca se casen, raza”.

Aunque la historia fue eliminada minutos después, desató una ola de especulaciones que este sábado 10 de enero terminaron por confirmarse tras su anuncio público.

Temas


Divorcios
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Monterrey

Personajes


Adrián Marcelo

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Grupo VANGUARDIA ha sido objeto de una persecución judicial tanto en Coahuila como en Nuevo León.

Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!
Se considera inadmisible que, por un asunto que involucra la renta de un espacio minúsculo, para la instalación un espectacular, se haya desplegado un operativo excesivo en el aeropuerto de Monterrey.

Exigimos la liberación inmediata de nuestro Director General
La Fiscalía de Nuevo León mintió en un comunicado difundido sobre la detención del director de VANGUARDIA.

Fiscalía de Nuevo León miente sobre detención de directivo de VANGUARDIA
Hasta el momento se desconoce el procedimiento en su contra.

Detienen ilegalmente a Director de Vanguardia en Nuevo León
SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo

SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo
Los hechos se registraron el pasado 7 de enero en la colonia Conquistadores.

Saltillo: Vinculan a proceso a José ‘N’ por matricidio; hombre estuvo internado en 3 anexos por actos de violencia
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvo a Yesenia ‘N’, presuntamente involucrada en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

SSPC detuvo a Yesenia ‘N’, secretaria de Grecia Quiroz, por asesinato de Carlos Manzo en Uruapan
El asesinato del periodista Carlos Castro, ocurrido el pasado 8 de enero en Poza Rica, Veracruz, fue condenado por Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Reporteros Sin Fronteras condena asesinato del periodista Carlos Castro en Veracruz