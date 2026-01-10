¿No soportó el divorcio? Anuncia Adrián Marcelo que se retira de la comedia por ‘tiempo indefinido’

A través de su cuenta de X, la cual utiliza como una ventana directa con sus seguidores, Adrián Marcelo confirmó que se retirará de los shows de comedia en vivo. Aunque no dio una fecha para su regreso, sí informó que San Diego y Las Vegas serán las últimas ciudades donde se presentará sobre un escenario. “Me voy a retirar de la comedia por un tiempo indeterminado. San Diego y Las Vegas serán las últimas fechas de Hermanos de Leche este año. Vayan, si pueden. Es un show que hemos planeado y elaborado minuciosamente en equipo. Le pusimos cariño y mucho esfuerzo para pulirlo”, anunció el ex participante de La Casa de los Famosos México. La decisión estaría relacionada con el proceso personal que atraviesa tras el divorcio que enfrenta con su esposa, Karina Puente, de quien se separó desde 2025.

¿QUÉ LE PASÓ A ADRIÁN MARCELO? En el mismo mensaje, el exconductor de Multimedios aseguró que esta pausa es necesaria para replantear su carrera, aunque dejó claro que mantiene intacta su ambición profesional. “No tengo duda de que volveré renovado. Mi deseo de convertirme en el mejor comediante mexicano sigue INTACTO, pero de momento necesito invertir tiempo en mí. Es justo y necesario”, escribió el regiomontano.

De momento necesito invertir tiempo en mí. Es justo y necesario".

Aclaró que, aunque los shows en vivo junto a su amigo y compadre ‘La Mole’ no continuarán por ahora, el podcast semanal Hermanos de Leche seguirá activo. “En los capítulos de Hermanos de Leche seguiré siendo el mismo hijo de perra ácido y tosco. Siempre me he mostrado transparente y, de momento, ES LO QUE HAY. Vendrán tiempos mejores”, agregó el llamado ‘villano’ de las redes sociales.

UN DIVORCIO MUY CANTADO Fue en septiembre de 2025 cuando, durante una charla con la periodista Judith Grace, Adrián Marcelo habló por primera vez del proceso de incertidumbre y dolor que atravesaba en su matrimonio. Aunque en ese momento no confirmó el divorcio, sí dejó entrever la separación de Karina Puente. La ruptura fue confirmada por el propio comediante el viernes pasado, cuando compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que sugirió el fin definitivo de la relación.