Otra vez a Saltillo: posponen fechas de ‘Enrollados’, espectáculo en vivo con Adal Ramones y el elenco de Otro Rollo

Show
/ 9 enero 2026
    Motivos. Según el comunicado fueron motivos de logística los que obligaron a reajustar las fechas de las funciones. FOTO: CUARTOSCURO

El show que se presentaría en el Auditorio Parque Las Maravillas se realizaría el próximo jueves 22 de enero; quienes adquirieron boletos podrán pedir la devolución a la boletera o en su caso usarlos para la nueva fecha

El primer bache en la agenda de entretenimiento en Saltillo ya es una realidad en este 2026, luego de que el espectáculo en vivo ‘Enrollados’, que marca la reunión de Adal Ramones con el elenco principal del icónico programa Otro Rollo, fuera pospuesto sin una nueva fecha confirmada.

Fue a través de un correo electrónico que el equipo organizador dio a conocer que el evento sufriría un ajuste en su calendario. Aunque Saltillo figura entre las ciudades afectadas, no es la única plaza que se quedará, por ahora, sin la esperada reunión del elenco.

“Informamos que la gira ‘Enrollados’ tendrá un ajuste en el calendario de sus presentaciones. La información detallada sobre las nuevas fechas será compartida antes del 20 de enero de 2026 a través de las redes sociales de Enrrollados y MusicVibe”, señala el comunicado que ya circula en redes sociales.

¿QUÉ PASÓ CON ADAL RAMONES?

Roxana Castellanos, Gaby Platas, Yordi Rosado, Eduardo España y Mauricio Castillo conforman, junto con Adal Ramones, el elenco que iniciaría estas únicas fechas en el país, incluida la presentación en Saltillo.

El comunicado también deslinda de cualquier responsabilidad a los actores y conductores, al asegurar que todos han estado disponibles y comprometidos con el proyecto desde el inicio.

“Esta reprogramación obedece exclusivamente a cuestiones logísticas de la empresa promotora, ajenas por completo al elenco de Enrollados”, se puede leer en el documento.

La cita con los fanáticos de Otro Rollo estaba programada para el 22 de enero en la capital de Coahuila, por lo que quienes ya adquirieron sus boletos podrán solicitar el reembolso directamente con la boletera, según lo indicado en el comunicado, o bien conservarlos, ya que serán válidos para las nuevas fechas una vez que se anuncien.

Hasta la tarde de este viernes 9 de enero, ni Adal Ramones ni alguno de los integrantes del elenco se había pronunciado al respecto en redes sociales.

Temas


Cancelación
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Adal Ramones
Yordi Rosado

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

