Otra vez a Saltillo: posponen fechas de ‘Enrollados’, espectáculo en vivo con Adal Ramones y el elenco de Otro Rollo

El primer bache en la agenda de entretenimiento en Saltillo ya es una realidad en este 2026, luego de que el espectáculo en vivo ‘Enrollados’, que marca la reunión de Adal Ramones con el elenco principal del icónico programa Otro Rollo, fuera pospuesto sin una nueva fecha confirmada.

Fue a través de un correo electrónico que el equipo organizador dio a conocer que el evento sufriría un ajuste en su calendario. Aunque Saltillo figura entre las ciudades afectadas, no es la única plaza que se quedará, por ahora, sin la esperada reunión del elenco.

“Informamos que la gira ‘Enrollados’ tendrá un ajuste en el calendario de sus presentaciones. La información detallada sobre las nuevas fechas será compartida antes del 20 de enero de 2026 a través de las redes sociales de Enrrollados y MusicVibe”, señala el comunicado que ya circula en redes sociales.