‘No soy mala onda, solo hago reggaetón’: El Malilla desnuda su activismo en entrevista con Saskia Niño de Rivera

“Para mi papá fue lindo porque me dijo, ‘Güey, qué lindo que te atrevas hacer algo’”, recordó Fernando. Su madre, por otro lado, mantuvo una postura neutral: “Nunca me dijo nada y nunca fue como que yo llegara y le contara, ‘Oye, mamá, voy a sacar una rola’.”

Sobre su primer gran show, narró: “Fue en la feria de Valle de Chalco, me pagaron 100,000 pesos y metimos 30,000 personas. Ese fue el primer momento en que sentí dinero de mi vida.” A pesar del éxito inicial, aseguró que siempre invirtió responsablemente sus ganancias, un consejo que aprendió de su familia.

El Malilla también habló sobre su relación con sus padres y la distancia que muchas veces sienten debido a la percepción social del reggaetón. “No soy mala onda y no te llevo a los eventos o no te llevo a las presentaciones porque hacemos reggaetón y la gente, pues ve jefe, tenemos 23 años... y mucha gente a veces no nos acredita a todos.” Explicó que solo después de años logró que sus padres asistieran a uno de sus shows, una experiencia que nunca olvidará.

Sin embargo, el apoyo familiar ha sido un pilar. “Mi papá todos los días estaba anotando canción cuántos plays... siempre me dan ganas de llorar, obvio. Está muy cabrón eso porque es el amor puro de un papá y de una mamá que no te dejan solo.”

Durante la charla, Fernando relató la experiencia de llegar a Coachella, uno de los festivales de música más importantes del mundo. “La neta fue una acción que no me creía. Sí, todo el mundo y semanas, meses antes era como que ya te vas al Coachella... pero como que yo me cegaba para no estar nervioso, como que yo decía, ‘Sí’ y cambiaba el tema.”

El camino no fue fácil, pues enfrentó problemas con la visa. “No me dan la visa pegada, entonces tomo acciones rápidas, me voy a Tijuana y el primer paso era poder entrar a Estados Unidos.” La emoción llegó cuando pudo entrar por San Diego junto a su equipo, celebrando el logro.

“Cuando entramos a San Diego, fue un alivio para mí y todo el equipo. Fue lindo ver a 30 cabrones bajar del avión y decir, ‘Esto es como las películas’”, recordó.