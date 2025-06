‘No soy Taylor Swift’ ‘Regaña’ Bad Bunny a sus fans por peticiones de canciones

Pero no se refiere a que sus conciertos vayan a ser de mala calidad o con una producción mucho menor a la que tiene acostumbrados a sus seguidores; sino a que, quizás, el setlist deje a más de uno decepcionado.

Desde hace semanas que se ha acercado cada vez más su inicio de tour internacional el cantante ha querido dejar las cosas claras: no esperen demasiado.

Es el ídolo latino desde hace al menos 5 años, su impacto ha sido tanto en la cultura pop que sus canciones, frases o memes son un clásico en redes sociales. Sin embargo a la hora de imponer sus opiniones Bad Bunny siempre olvida que llegó al trono gracias a los millones de fans. Y lejos de querer complacernos aseguró que él no será una Taylor Swift más, en el nuevo show, refiriéndose a que no hará un paso por sus otros éxitos musicales.

Incluso, hizo una comparación con el ‘The Eras Tour de Taylor Swift’, el exitoso espectáculo con el que la cantante estadounidense no sólo rompió toda clase d e récords, también hizo un recorrido completo por su discografía.

En entrevista con Vanity Fair, el llamado “Conejo Malo” adelantó que el ‘Debí tirar más fotos World Tour’ será una gran fiesta, pero que el invitado de honor será su último álbum, por lo que muchos de los temas favoritos de sus fans no estarán en ella.

No soy Taylor Swift, quiero aclararlo para que no se emocionen tanto: (el concierto) no va a estar organizado de esa manera. Sigue siendo mucho una gira para Debí, con algunas canciones más viejas incluidas”.