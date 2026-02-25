Nominan a Mariah Carey y a Shakira para ingresar al Salón de la Fama del Rock &amp; Roll

Nominan a Mariah Carey y a Shakira para ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll

Las estrellas pop comparten nominación con Phil Collins, Lauryn Hill, INXS, Iron Maiden y Luther Vandross

Un nuevo logro en las carreras de Shakira y Mariah Carey se dio a conocer este miércoles, cuando se confirmó su inclusión en la lista de nominados para ingresar al prestigioso Rock and Roll Hall of Fame. Aunque la nominación no garantiza su incorporación, representa un hito en la trayectoria y en el legado de la música latina, al formar parte de una selección que abarca géneros como rap, metal, R&B, hip hop, britpop, blues rock y pop.

El Salón anunció una lista de 17 nominados en la categoría de intérpretes, entre los que también figuran Melissa Etheridge, Jeff Buckley, Pink, New Edition, Sade y Wu-Tang Clan.

Billy Idol y Joy Division/New Order regresan a las nominaciones tras quedarse fuera el año pasado. La lista también incluye a dos grupos de hermanos músicos que han protagonizado disputas públicas y recientes reconciliaciones: The Black Crowes y Oasis.

LOS LOGROS DE LOS NOMINADOS

Por su parte, Mariah Carey, nominada en 2024 y 2025, ha logrado 19 éxitos número uno en el Billboard Hot 100. En tanto, la vocalista de soul-jazz Sade, también nominada en 2024, consiguió éxitos de soft rock como ‘Smooth Operator’ y ‘The Sweetest Taboo’.

El Wu-Tang Clan ha sido aclamado como innovador del rap desde su álbum debut de 1993, Enter the Wu-Tang (36 Chambers), considerado un parteaguas en el género.

Diez de los 17 nominados aparecen en la boleta por primera vez: Buckley, Collins, Etheridge, Hill, INXS, New Edition, Pink, Shakira, Vandross y Wu-Tang Clan.

¿CUÁNDO SERÁN ELEGIDOS?

Los incorporados de 2026 se darán a conocer en abril, junto con quienes ingresarán bajo tres categorías especiales: influencia musical, excelencia musical y el Premio Ahmet Ertegun para no intérpretes.

Para ser elegibles, los artistas deben haber publicado su primera grabación comercial al menos 25 años antes. Los nominados serán votados por más de mil 200 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical.

TE PUEDE INTERESAR: Nepo babies en México: el debate sobre privilegio y oportunidades en la televisión

El año pasado fueron incorporados Cyndi Lauper, Outkast, Bad Company, Chubby Checker, Soundgarden, Joe Cocker, Salt-N-Pepa, The White Stripes y Warren Zevon, entre otros. (Con información de AP)

