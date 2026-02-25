Nominan a Mariah Carey y a Shakira para ingresar al Salón de la Fama del Rock &amp; Roll

Un nuevo logro en las carreras de Shakira y Mariah Carey se dio a conocer este miércoles, cuando se confirmó su inclusión en la lista de nominados para ingresar al prestigioso Rock and Roll Hall of Fame. Aunque la nominación no garantiza su incorporación, representa un hito en la trayectoria y en el legado de la música latina, al formar parte de una selección que abarca géneros como rap, metal, R&B, hip hop, britpop, blues rock y pop.

El Salón anunció una lista de 17 nominados en la categoría de intérpretes, entre los que también figuran Melissa Etheridge, Jeff Buckley, Pink, New Edition, Sade y Wu-Tang Clan.

Billy Idol y Joy Division/New Order regresan a las nominaciones tras quedarse fuera el año pasado. La lista también incluye a dos grupos de hermanos músicos que han protagonizado disputas públicas y recientes reconciliaciones: The Black Crowes y Oasis.