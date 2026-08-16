Nuevas versiones, ‘Las Azules’ y ‘Linternas’

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    Nuevas versiones, ‘Las Azules’ y ‘Linternas’

Las plataformas apuestan por adaptar clásicos de la literatura y recuperar historias conocidas, mientras ‘Las Azules’ y ‘Linternas’ amplían su oferta de misterio, acción y drama

Desde la primera semana de agosto, las plataformas de streaming estuvieron de estreno con nuevas versiones de clásicos de la literatura, como “El Conde de Montecristo”, estrenada en Universal+ el miércoles 5.

Aunque originalmente se estrenó en Europa a partir del año 2024, cuando en Estados Unidos y México se transmitía la más reciente versión de la historia original de Alejandro Dumas bajo el título de “El Conde”, protagonizada en formato de telenovela de Telemundo por Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras, esta impecable miniserie, dirigida por el aclamado cineasta sueco Bille August (“Las mejores intenciones”), tuvo una no menos atractiva pareja protagónica en el actor y productor Sam Claflin (“Lazarus”; “Desaparecida”) y la francesa Ana Girardot, cobijados también por un ganador del Oscar como Jeremy Irons.

Esta segunda semana de agosto, Apple TV, por su parte, estrenó el primer capítulo de la segunda temporada de la serie mexicana “Las Azules”, donde Bárbara Mori y su grupo de mujeres policías en el México de inicios de los 70 pasan de investigar a un asesino de mujeres a un asesino de homosexuales.

Y, volviendo a las nuevas versiones, el jueves Netflix estrenó otra muy buena adaptación, en su caso del clásico del cine que en 1978 catapultó al estrellato al recién desaparecido actor australiano Sam Neill, en la versión en miniserie de “Mi brillante carrera”, con Christopher Chung (“Slow Horses”) y Phillipa Northeast como sus protagonistas, con ella en el papel de una mujer empoderada.

Esta primera mitad del mes llega este domingo al estreno, en sustitución del final de temporada de la épica “House of the Dragon” del domingo pasado, la más reciente producción para HBO del universo D.C., que bajo el título de “Linternas” (“Lanterns”) presenta cómo John Cena y su “Peacemaker” ceden su lugar a un par de detectives intergalácticos: John Stewart (Aaron Pierre, de “The Morning Show”) y Hal Jordan (Kyle Chandler, ganador del Emmy por “Friday Night Lights”), quienes dan seguimiento a un oscuro misterio que mezcla el drama policial con una película de acción de superhéroes, tan bien que ya muchos la auguran como uno de los éxitos del año.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

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