Nuevo León: Recibe Mike Rodríguez reconocimiento FAMA por sus 32 años de carrera

“Ellos someten a votación, dicen están estos perfiles y ahí salió el nombre de Mike Rodríguez por trayectoria, 32 años de trayectoria aportando a la industria un rumbo diferente en cuánto a los medios audiovisuales” , indicó.

Los reconocimientos FAMA (Fusión Artística Musical y Asociados) se entregan a líderes en la industria de la música y el entretenimiento por lo que Rodríguez lo recibió por 32 años de trayectoria en el ámbito.

El evento se realizó la noche del martes en las instalaciones del El General Show Center, ubicado en el municipio de General Escobedo, y tuvo como invitado al alcalde de ese mismo ayuntamiento, Andrés Mijes.

La Asociación Fama entregó un reconocimiento a Mike Rodríguez por su trayectoria en la industria audiovisual a lo largo de la cual ha trabajado con figuras tan destacadas como Caballo Dorado, Los Tucanes de Tijuana y el extinto Valentín Elizalde .

QUIÉN ES MIKE RODRÍGUEZ: ASÍ FUE SU DEBÚT

Rodríguez, quien es hijo del famoso Pedro Rodríguez (Fufurufo), icono de la comedia de carpas en Nuevo León, así como la cantante Socorro San Martín, tiene desde hace años su propia compañía productora de nombre Cine Plus.

Es egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL y tras haber tocado mucho tiempo puertas debutó en 1995 con Caballo Dorado en la realización del videoclip “No Rompas Más”.

Recordó que debutó con el “pié derecho” en la industria porque el videoclip, que incluye la famosa coreografía country, permitió que el tema se posicionara como un clásico.

HACIENDO HISTORIA

Relató que cuando era estudiante se alucinaba con los videos de MTV y pensaba que algún día quería llegar a trabajar en la industria y se le cumplió.

“Mi primer video musical que fue ya profesional fue Caballo Dorado, 1995, No Rompas Más”, compartió.

Mencionó que le brindaron la oportunidad y aunque trabajó con muy pocos presupuesto logró sacar adelante el trabajo.

Dijo que el material marcó un antes y un después porque en el pasado nadie la daba mucho crédito a los videos gruperos.

“Entonces yo decía: yo voy a cambiar el rumbo de esto. Imagínate ahora “No Rompas Más” no hay fiesta, no hay XV años, no hay boda que no bailen “No Rompas Más” y luego “Payaso de Rodeo””, asentó.

Las locaciones de ese video se realizaron en Mina, Nuevo León, y las tomas del concierto en el desaparecido antro Vat Kru.

“Los chavos de Caballo Dorado traían la coreografía, pero nunca la habían sacado, cuando yo veo eso digo: hay que sacarla en video. La verdad es que es mérito del grupo porque ellos son los que la cantan y todo, pero ya la parte visual creo que fue muy exitoso haber puesto esas imágenes”, indicó.

De su debut a la fecha ha trabajado con artistas como Bronco, Valentín Elizalde y otros, lo que ahora le llevó ahora a recibir un reconocimiento por su trayectoria de más de tres décadas en la producción de videos musicales y también en la producción audiovisual en general.