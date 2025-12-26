¿Y luego? Presentan nuevos cargos de violación y agresión sexual contra Russell Brand

Mientras se dedica a encabezar conferencias y convenciones del grupo conservador Turning Point USA, las autoridades británicas presentaron este martes nuevos cargos de violación y agresión sexual contra el comediante Russell Brand, quien ya enfrenta acusaciones similares relacionadas con cuatro mujeres. El Servicio de Fiscalía de la Corona informó que los nuevos cargos —uno por violación y otro por agresión sexual— están vinculados a dos mujeres adicionales. De acuerdo con la autoridad, los presuntos delitos habrían ocurrido en 2009. Brand, de 50 años, ya había sido acusado en abril de dos cargos de violación, dos de agresión sexual y uno de asalto indecente, tras una investigación de 18 meses que se inició luego de que cuatro mujeres denunciaran haber sido agredidas por el controvertido comediante.

¿QUÉ DELITO COMETIÓ RUSSELL BRAND? Los fiscales señalaron que los delitos previamente denunciados ocurrieron entre 1999 y 2005: uno en la ciudad de Bournemouth y los otros tres en Londres. Brand se declaró inocente de esos cargos en un tribunal de Londres a principios de este año. El actor deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 20 de enero, ahora en relación con los dos nuevos cargos presentados en su contra. Asimismo, se programó un juicio para junio del próximo año, el cual se espera tenga una duración de cuatro a cinco semanas. El protagonista de Get Him to the Greek, conocido por su estilo provocador como comediante y por sus batallas públicas contra las drogas y el alcohol, se ha alejado de los medios tradicionales en los últimos años. En su lugar, ha construido una amplia audiencia en línea a través de videos que combinan bienestar, teorías de conspiración y reflexiones sobre religión.

