¿Otra vez? Cancela Zayn Malik todas las fechas en EU por ‘problemas de salud’
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El ex miembro de One Direction fue envuelto en una polémica hace unas semanas por un supuesto pleito con su excompañero Louis Tomlinson, lo que también derivó en cancelaciones
Una mala noticia llegó para los fanáticos de Zayn Malik, ya que este viernes el cantante británico confirmó desde su Instagram que cancelará todas sus presentaciones en Estados Unidos, las cuales forman parte de la gira ‘Konnakol’. Sin dar muchos detalles, aseguró que se trata de un tema de salud.
“Muchas gracias por todo el apoyo y el amor que me han mostrado en el lanzamiento del álbum y, lo más importante, por sus oraciones y buenos deseos para mi salud. Lo he sentido y ha significado el mundo”, comenzó el mensaje del cantante.
De acuerdo con el mensaje del intérprete de ‘Eyes Closed’, tuvo que eliminar por completo los conciertos de su agenda. “He estado en casa recuperándome y estoy bien, y seré mejor y más fuerte que antes. He tenido que echar otro vistazo a mi calendario para los próximos meses y tengo que reducir el número de espectáculos en el Konnakol Tour”, explicó.
¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMO ZAYN MALIK?
Zayn es uno de los cantantes pop que más ha cancelado presentaciones en los últimos años. Incluso ha dejado de promocionar sus producciones musicales debido a problemas de ansiedad severa y trastornos alimenticios en el pasado, derivados del estrés de su carrera.
A inicios de abril, el exnovio de Gigi Hadid fue hospitalizado por un padecimiento relacionado con el corazón, luego de que él mismo agradeciera al equipo de cardiólogos.
“Quiero asegurarme de que todavía salgo y ver a tantos de ustedes como pueda”, agregó el cantante, por lo que hasta este 1 de mayo su paso por Latinoamérica sigue intacto, incluyendo tres presentaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México los próximos 14, 17 y 20 de junio.
En 2024 se embarcó en su gira debut en solitario con 21 conciertos en el Reino Unido y Norteamérica. En marzo de 2025 canceló el segundo show que daría en la Ciudad de México, debido a que supuestamente sufrió una “intoxicación”, según reportes oficiales, a consecuencia de comida y dulces típicos.