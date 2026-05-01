¿Otra vez? Cancela Zayn Malik todas las fechas en EU por ‘problemas de salud’

Una mala noticia llegó para los fanáticos de Zayn Malik, ya que este viernes el cantante británico confirmó desde su Instagram que cancelará todas sus presentaciones en Estados Unidos, las cuales forman parte de la gira ‘Konnakol’. Sin dar muchos detalles, aseguró que se trata de un tema de salud.

“Muchas gracias por todo el apoyo y el amor que me han mostrado en el lanzamiento del álbum y, lo más importante, por sus oraciones y buenos deseos para mi salud. Lo he sentido y ha significado el mundo”, comenzó el mensaje del cantante.

De acuerdo con el mensaje del intérprete de ‘Eyes Closed’, tuvo que eliminar por completo los conciertos de su agenda. “He estado en casa recuperándome y estoy bien, y seré mejor y más fuerte que antes. He tenido que echar otro vistazo a mi calendario para los próximos meses y tengo que reducir el número de espectáculos en el Konnakol Tour”, explicó.