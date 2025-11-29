Otro ‘Infiltrado’, Linda Hamilton y Andy García

Además de los estrenos en la primera mitad del mes de las segundas temporadas de “Palm Royale” (Apple TV) y “Landman” (Paramount Plus) Netflix tuvo también el suyo con la de “Un Hombre Infiltrado”.

Y si bien la primera temporada de la adaptación al formato de serie norteamericana del documental nominado al Oscar “El Agente Topo”, de la cineasta chilena Maite Alberdi se mantuvo muy fiel a la esencia de la original, vaya que esta vuelta del adulto mayor jubilado Charles (Ted Danson) convertido en investigador privado al pasar de una zona “de comfort” como un asilo de ancianos a una universidad que en tiempos de Trump se presta más a ser una “escena de crimen” al involucrar a un oligarca tecnócrata resulta una bocanada de aire fresco aderezada por el encanto de la ganadora del Oscar y pareja en la vida real de Danson, Mary Steenburgen, como parte del elenco.

Hablando de Netflix y de nuevas temporadas, a mediados de la semana pasada se estrenaron los primeros cuatro episodios de la última de una de las series más exitosas en la historia de la plataforma, “Stranger Things”, teniendo de regreso a casi toda la pandilla de jóvenes y adultos involucrados en la actividad paranormal de una comunidad norteamericana promedio en la década de los 80, pero no podía haber tenido un mejor agregado a una de las reinas tanto de la pantalla grande (“Terminator”) como chica (“La Bella y la Bestia”) de aquellos años, Linda Hamilton, llenando los zapatos que dejó Matthew Modine como una científica poco confiable.

Y ya que mencionamos a “Landman” y actores destacados de la década de los 80, a partir del tercer episodio que hoy estrena de la segunda temporada de la serie protagonizada por el ganador del Oscar Billy Bob Thornton al parecer tendrá la entrada triunfal un nuevo villano interpretado por el también nominado a la estatuilla, Andy García (“Los Intocables”; “Lluvia negra”) como una aparente nueva versión “Tex-Mex” del villano icónico de la serie ochentera de “Dallas” con el personaje de Gallino, el socio “fantasma” del nuevo millonario que resulta ser Cooper (Jacob Lofland), hijo del personaje de Thornton en la trama, para detonar más dinamita a la historia.

