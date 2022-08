Para no ofender, Alan Estrada saca ‘gordos’ de sus videos; ahora los llama ‘fudis’

“Los hemos escuchado, los hemos leído, ustedes nos han escrito. Normalmente esto sería una edición más de #GordosXElMundo, pero hemos decidido cambiarle el nombre porque ustedes nos han solicitado, por varias razones que sería muy extenso de explicar pero puede ser para algunas personas ofensivo y la neta es que ser buena onda y amable no cuesta nada, así que no nos cuesta nada cambiarle el nombre así que a partir de ahora se llama #FudisXElMundo tanto en la cuenta de Instagram, todo y todos los episodios se van a llamar ahora #FudisXElMundo, entonces, eso vamos a hacer en San Miguel Allende, vamos a comer, vamos a comer mucho. Preparen sus kilos, digo, preparen sus likes, pero vamos a comer, solo vamos a comer. No vamos a visitar más que restaurantes y comida y comida y mucha comida y espero que nos acompañen en este episodio de #FudisXElMundo San Miguel de Allende”, dijo el actor de “Hoy no me puedo levantar”.

En los comentarios del video de 13 minutos 27 segundos, aclaró: “A ver, a ver, a ver. El cambio de nombre de @fudisxelmundo no es por una “generación de cristal” ni por gente que no tiene vida y solo se queja (como dicen algunos comentarios). El cambio de nombre es por algo simple RESPETO. Las palabras importan y después de mucho pensarlo, asesorarnos y entender, decidimos cambiarlo. No es que hay una generación de cristal que de todo se queja. Al contrario es una generación que ya no se queda callada y que ha generado un cambio. No quiere decir que de todo lo que la gente se queja tiene razón. Pero si un acto tan simple como cambiar una palabra puede generar un cambio mayor. No cuesta nada hacerlo. Mismo contenido. Distinto nombre. Ya hay demasiada hostilidad en el mundo”.