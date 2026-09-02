¿Paramount acusó a Mark Ruffalo de antisemitismo? Más de 180 figuras de Hollywood lo respaldan
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Ruffalo fue señalado por Paramount Skydance por recurrir a presuntos “tópicos antisemitas” al cuestionar la fusión con Warner Bros. Discovery y los vínculos de Oracle con Israel.
La polémica entre Mark Ruffalo y Paramount Skydance escaló en Hollywood luego de que el actor cuestionara públicamente la posible fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, operación valuada en alrededor de 111 mil millones de dólares.
Ruffalo también criticó los vínculos de Oracle con Israel y señaló a la familia Ellison, relacionada con ambas compañías, al advertir sobre las implicaciones que podría tener la concentración de medios y tecnología bajo un mismo grupo empresarial.
¿Por qué Paramount señaló a Mark Ruffalo?
La controversia comenzó después de que Ruffalo compartiera en redes sociales un video de Safra Catz, ejecutiva de Oracle y miembro de la junta de Paramount, en el que hablaba sobre las tecnologías utilizadas por la empresa para apoyar a Israel después de los ataques del 7 de octubre de 2023.
El actor relacionó esas actividades con la posible adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount y cuestionó el papel de la familia Ellison en la operación.
Ante sus declaraciones, un portavoz de Paramount sostuvo que la compañía estaba preocupada por el uso de “tópicos antisemitas” en el contexto de una disputa empresarial. La empresa añadió que no tolera prejuicios de ningún tipo.
Ruffalo rechazó el señalamiento y afirmó que cuestionar las acciones del gobierno de Israel, contratos de tecnología militar o a ejecutivos relacionados con esas actividades no equivale a atacar al pueblo judío. También defendió su derecho a expresar sus posiciones políticas.
Más de 180 figuras de Hollywood respaldan a Ruffalo
La respuesta no quedó únicamente entre el actor y Paramount. Más de 180 figuras de la industria del entretenimiento y otros sectores firmaron una carta pública en apoyo de Ruffalo.
Entre los nombres destacan Joaquin Phoenix, Jonathan Glazer, Joel Coen, Todd Haynes, Ilana Glazer, Hannah Einbinder, Tony Kushner y Wallace Shawn.
Los firmantes cuestionaron que las acusaciones de antisemitismo sean utilizadas para desacreditar críticas sobre decisiones empresariales o políticas. En la carta, calificaron de injusto señalar a Ruffalo por cuestionar una operación corporativa de gran magnitud y expresaron su preocupación por la situación de los palestinos.
¿Qué tiene que ver la fusión de Paramount y Warner Bros.?
Ruffalo se ha convertido en uno de los artistas que públicamente se oponen a la operación entre ambas compañías. Su principal preocupación es que la fusión concentre todavía más poder dentro de la industria del entretenimiento y pueda afectar empleos, competencia y libertad editorial.
La operación, impulsada por Paramount Skydance, también ha generado resistencia entre otros integrantes de Hollywood. La disputa con Ruffalo, por ello, se ha convertido en parte de un debate mucho más amplio sobre la concentración de medios y los límites de la crítica política.
Mientras Paramount mantiene sus cuestionamientos a las declaraciones del actor, Ruffalo continúa defendiendo su postura. El respaldo de más de 180 figuras de Hollywood añade ahora una nueva dimensión a una controversia que combina política internacional, libertad de expresión y el futuro de una de las mayores operaciones empresariales de la industria del entretenimiento.