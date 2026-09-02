¿Paramount acusó a Mark Ruffalo de antisemitismo? Más de 180 figuras de Hollywood lo respaldan

La polémica entre Mark Ruffalo y Paramount Skydance escaló en Hollywood luego de que el actor cuestionara públicamente la posible fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, operación valuada en alrededor de 111 mil millones de dólares.

Ruffalo también criticó los vínculos de Oracle con Israel y señaló a la familia Ellison, relacionada con ambas compañías, al advertir sobre las implicaciones que podría tener la concentración de medios y tecnología bajo un mismo grupo empresarial.

¿Por qué Paramount señaló a Mark Ruffalo?

La controversia comenzó después de que Ruffalo compartiera en redes sociales un video de Safra Catz, ejecutiva de Oracle y miembro de la junta de Paramount, en el que hablaba sobre las tecnologías utilizadas por la empresa para apoyar a Israel después de los ataques del 7 de octubre de 2023.

El actor relacionó esas actividades con la posible adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount y cuestionó el papel de la familia Ellison en la operación.

Ante sus declaraciones, un portavoz de Paramount sostuvo que la compañía estaba preocupada por el uso de “tópicos antisemitas” en el contexto de una disputa empresarial. La empresa añadió que no tolera prejuicios de ningún tipo.

Ruffalo rechazó el señalamiento y afirmó que cuestionar las acciones del gobierno de Israel, contratos de tecnología militar o a ejecutivos relacionados con esas actividades no equivale a atacar al pueblo judío. También defendió su derecho a expresar sus posiciones políticas.