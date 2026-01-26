Polémica en Hollywood: Sydney Sweeney escala el letrero para promocionar su marca y podría enfrentar cargos

/ 26 enero 2026
    Polémica en Hollywood: Sydney Sweeney escala el letrero para promocionar su marca y podría enfrentar cargos
    Provocación. La actriz enfrenta posibles consecuencias legales por intervenir el icónico monumento sin autorización. FOTO: EFE
Israel García
por Israel García

Espectáculos
Viral

Hollywood

Sydney Sweeney

TMZ

La protagonista de ‘Inmaculada’ habría filmado escenas para promocionar su línea de lencería sin autorización de las autoridades locales

El escándalo parece no dar tregua a la actriz Sydney Sweeney, quien, de acuerdo con el portal TMZ, podría enfrentar cargos legales tras presuntamente violar reglamentos y permisos al escalar el icónico letrero de Hollywood para grabar un video promocional.

La estrella de Euphoria fue captada subiendo de noche al famoso cartel ubicado en Los Ángeles, California, para filmar lo que sería parte de la campaña de lanzamiento de su nueva línea de lencería, una acción que podría traerle consecuencias legales.

Según un video obtenido por TMZ, Sweeney ascendió una de las letras del letrero acompañada por un equipo de producción que documentaba la escena, pese a que el acceso al monumento está estrictamente restringido.

¿QUÉ HIZO SYDNEY SWEENEY?

Una vez en la parte superior, la actriz y su equipo colocaron un tendedero con varios sujetadores, observando el resultado con evidente entusiasmo. La intervención habría sido planeada como una estrategia visual para promocionar su marca de ropa interior.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio estadounidense, el proyecto cuenta con el respaldo financiero del multimillonario Jeff Bezos. Sin embargo, la grabación no habría contado con los permisos necesarios para intervenir el monumento.

Aunque la producción sí obtuvo autorización de FilmLA para grabar en la zona, no tenía permiso para tocar, escalar ni utilizar visualmente el letrero, una condición que fue ignorada durante la filmación.

LA ADVERTENCIA

Según un correo electrónico emitido por la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad propietaria del letrero, la productora fue notificada previamente de que no podía grabar ni utilizar imágenes del cartel sin una autorización expresa.

“No se concedió ningún permiso para hacer esto, como se requiere”, declaró el presidente de la Cámara de Comercio de Hollywood.

TE PUEDE INTERESAR: Pide perdón Kanye West por declaraciones antisemitas y anuncia transmisión de sus conciertos en México por VIX

Tras lo ocurrido, Sydney Sweeney y su equipo podrían enfrentar cargos por allanamiento y/o vandalismo, aunque hasta el momento no se ha confirmado si se presentará una denuncia formal ante las autoridades. (Con información de Reforma)

Espectáculos
Viral

Hollywood

Sydney Sweeney

TMZ

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

