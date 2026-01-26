Polémica en Hollywood: Sydney Sweeney escala el letrero para promocionar su marca y podría enfrentar cargos

El escándalo parece no dar tregua a la actriz Sydney Sweeney, quien, de acuerdo con el portal TMZ, podría enfrentar cargos legales tras presuntamente violar reglamentos y permisos al escalar el icónico letrero de Hollywood para grabar un video promocional. La estrella de Euphoria fue captada subiendo de noche al famoso cartel ubicado en Los Ángeles, California, para filmar lo que sería parte de la campaña de lanzamiento de su nueva línea de lencería, una acción que podría traerle consecuencias legales. Según un video obtenido por TMZ, Sweeney ascendió una de las letras del letrero acompañada por un equipo de producción que documentaba la escena, pese a que el acceso al monumento está estrictamente restringido.

¿QUÉ HIZO SYDNEY SWEENEY? Una vez en la parte superior, la actriz y su equipo colocaron un tendedero con varios sujetadores, observando el resultado con evidente entusiasmo. La intervención habría sido planeada como una estrategia visual para promocionar su marca de ropa interior. De acuerdo con fuentes citadas por el medio estadounidense, el proyecto cuenta con el respaldo financiero del multimillonario Jeff Bezos. Sin embargo, la grabación no habría contado con los permisos necesarios para intervenir el monumento. Aunque la producción sí obtuvo autorización de FilmLA para grabar en la zona, no tenía permiso para tocar, escalar ni utilizar visualmente el letrero, una condición que fue ignorada durante la filmación.

LA ADVERTENCIA Según un correo electrónico emitido por la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad propietaria del letrero, la productora fue notificada previamente de que no podía grabar ni utilizar imágenes del cartel sin una autorización expresa. “No se concedió ningún permiso para hacer esto, como se requiere”, declaró el presidente de la Cámara de Comercio de Hollywood.