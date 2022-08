Sin embargo, hoy día TikTok ha alcanzado a todas las esferas de la sociedad, incluyendo a las y los políticos quienes, de manera voluntaria o involuntaria, ya forman parte de esta gran plataforma.

Tal es el caso de AMLO, quien se convirtió en protagonista de un video que en menos de dos días ya supera el millón de reproducciones y los 220 mil “me gusta”.

“Y en la calle ando suelto pero por ti me quito, si tú me lo pides me porto bonito” es uno de los versos que se le escucha “cantar” al presidente.

El encargado de este tiktok viral fue el usuario @dpmbeats, quien recortó fragmentos de varias conferencias de prensa del presidente y las acomodó de manera que pareciera que López Obrador es un gran fanático de Bad Bunny.

Si se pone la atención suficiente al video, es posible notar que el usuario extrajo fragmentos de, por lo menos, 12 conferencias “mañaneras” de AMLO para encajar las palabras adecuadas que dieran forma a las líneas de la canción, incluyendo el coro.

Como era de esperarse, las y los usuarios de la plataforma no tardaron en llenar la caja de comentarios con bromas y, principalmente, respuestas que aluden a la dedicación de la persona que estuvo detrás de esta edición.