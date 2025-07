Por bonita, Carmen Campuzano ruega que Belinda la interprete en su bioserie

Campuzano, de 54 años, señaló que Belinda , de 35, le parece una artista profesional, versátil y con una fuerte presencia escénica. Aunque admitió que la intérprete de “Luz sin gravedad” puede ser una actriz costosa, aseguró que no le preocupa ese punto: “Será muy cara, pero... ¡somos mágicas! Y yo obviamente también soy un ícono, no está con ninguna pobrecita tampoco, también tengo mi trayectoria” , dijo la exmodelo al ser cuestionada sobre si temía que la cantante la opacara en el proyecto.

A pesar de su preferencia por Belinda, Carmen Campuzano aclaró que la elección final dependerá de la producción. Sin embargo, reiteró que Belinda “siempre va a ser una mujer bellísima” y seguirá siendo su favorita para encabezar la serie biográfica. El proyecto aún no tiene fecha confirmada ni casa productora, pero ha sido tema constante en entrevistas con Campuzano desde hace años, quien ha insistido en que su historia merece ser contada con rigor y respeto.

Más allá del casting ideal, Campuzano ha denunciado en varias ocasiones que su historia ha sido objeto de intentos de apropiación por parte de productores que buscan realizar la bioserie sin ofrecerle un trato digno ni compensación económica. En 2023, acusó a un productor —cuyo nombre decidió no revelar— de querer lucrar con su historia sin pagarle ni consultarla. “Mi historia obviamente cuesta... que la paguen, que les cueste”, dijo entonces, insistiendo en que no permitirá un proyecto que no sea ético o justo.

¿Qué le pasó a Carmen Campuzano?

La vida de Carmen Campuzano ha sido marcada por episodios mediáticos: desde su éxito en el modelaje internacional en la década de los noventa, pasando por problemas de salud, adicciones y rehabilitación, hasta su regreso a la vida pública con una imagen completamente renovada. En los últimos años, ha participado en proyectos de televisión como MasterChef Celebrity México.

Belinda, por su parte, también vive un momento importante en su carrera. Tras su participación en la serie Bienvenidos a Edén y en el musical Mentiras, la serie, la cantante ha retomado su carrera musical y ha sido rostro de importantes marcas internacionales. Su versatilidad como actriz, cantante y figura pública la convierten en una candidata atractiva para encabezar cualquier producción biográfica, especialmente una que aborde una historia tan mediática como la de Carmen Campuzano.

¿De qué trata y cuándo se estrena la bioserie de Carmen Campuzano?

Sobre la bioserie, aún no se han revelado detalles específicos como el guion, directores o posibles fechas de producción. No obstante, Campuzano ha sido enfática en que la serie deberá contar con su aprobación directa y reflejar no solo los aspectos dolorosos de su vida, sino también su lucha por la superación, su carrera y su identidad como símbolo de resiliencia en la farándula mexicana.