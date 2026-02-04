Preparen la alarma: BTS vuelve a los escenarios con concierto global en Netflix

Netflix confirmó que transmitirá en vivo el concierto de regreso de la popular agrupación BTS, cuyos integrantes acaban de concluir su servicio militar obligatorio.

De acuerdo con el anuncio oficial, el evento se transmitirá en directo a más de 190 países el próximo 21 de marzo. Los integrantes se presentarán en la histórica Plaza Gwanghwamun, en Seúl, en un concierto que podrá verse a nivel mundial y de manera exclusiva a través de Netflix, a partir de las 5:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, por lo que las fanáticas deberán madrugar para no perderse el esperado reencuentro.