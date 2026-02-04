Preparen la alarma: BTS vuelve a los escenarios con concierto global en Netflix
Tras concluir su servicio militar, la agrupación regresará oficialmente con un concierto en vivo desde Seúl que será transmitido a más de 190 países a través de la plataforma
Netflix confirmó que transmitirá en vivo el concierto de regreso de la popular agrupación BTS, cuyos integrantes acaban de concluir su servicio militar obligatorio.
De acuerdo con el anuncio oficial, el evento se transmitirá en directo a más de 190 países el próximo 21 de marzo. Los integrantes se presentarán en la histórica Plaza Gwanghwamun, en Seúl, en un concierto que podrá verse a nivel mundial y de manera exclusiva a través de Netflix, a partir de las 5:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, por lo que las fanáticas deberán madrugar para no perderse el esperado reencuentro.
Además, el próximo 27 de marzo llegará al catálogo de la plataforma el documental titulado ‘BTS: El regreso’, en el que se mostrará el proceso de creación de su nuevo álbum, Arirang.
La gira mundial del grupo comenzará en abril y contempla 79 presentaciones en 34 ciudades, incluyendo varias de América Latina como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo, así como Madrid. La información fue confirmada por HYBE, empresa que representa a la agrupación.